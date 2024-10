Meta Catania, nella città etnea arriva la Uefa Futsal Champions League

Tutto pronto per la tre giorni di gare

CATANIA – Tutto pronto in casa Meta Catania per la Uefa Futsal Champions League a Catania. Cresce l’attesa per la tre giorni di spettacolo al PalaCatania.

La società comunica che per l’acquisto dei singoli tagliandi o per l’abbonamento per seguire tutte le gare della tre giorni, i botteghini di Corso Indipendenza, adiacenti al PalaCatania, resteranno aperti mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13:30 e dalle 14:30 fino all’inizio della gara serale della squadra di casa.

Meta Catania e la Futsal Champions League

Queste le dichiarazioni del presidente etneo Enrico Musumeci in vista dell’imminente appuntamento europeo della sua Meta Catania:

“Attesa spasmodica, sarà un grande evento per Catania e soprattutto al PalaCatania. Abbiamo tutto per fare bene e competere nel migliore modi contro i nostri avversari. Sara’ come dicevo fondamentale il pubblico catanese che può fare la differenza e puo’ dare quella spinta determinante alle nostre gare”.