Meta Catania, il trofeo dei Campioni d’Italia a Palazzo degli elefanti

Questa mattina la visita in municipio

CATANIA – Grande emozione ed orgoglio per la Meta Catania Bricocity questa mattina ricevuta dal primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, che ha stretto a sé il trofeo da Campione d’Italia conquistato dalla formazione rossoazzurra.

A far da cornice del momento, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti e le parole del primo cittadino:

“Una grande bellezza questo scudetto della Meta Catania che porta ulteriore prestigio alla nostra città. Permettetemi di essere orgoglioso di voi da cittadino e non da primo cittadino, perché aver portato in alto e al vertice il nome della nostra città merita solo un grandissimo applauso da parte di tutti noi”.

Parole di affetto e tra i ricordi da parte dell’assessore allo sport Sergio Parisi: “Ho gioito come non mai. Se ripenso al passato e a quella finale sospesa per l’episodio legato alle infiltrazioni sul tetto del PalaCatania.

Oggi è uno scudetto di un amico e presidente perbene come Enrico Musumeci che merita tutto questo. Ci siamo adoperati per consegnare negli ultimi anni un PalaCatania tirato a lucido ad una società che lavora ogni giorno con programmazione e ambizione.

Siamo stati sempre in grande sintonia ed essere Campioni D’Italia ripaga di tutto. Oggi siamo tutti Meta Catania e l’emozione della bolgia del PalaCatania in Gara 2 rimarrà indelebile”.

Musumeci: “Tanta emozione”

Parole di emozione anche per il presidente Enrico Musumeci: “Oggi c’è tanta fierezza ed emozione. Questo è un luogo meraviglioso che rispecchia anche la forza di Catania. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ed essere qui è motivo di orgoglio come il tricolore consegnato a questa città.

Ho sempre detto al nostro mister coach Juanra il grande senso di appartenenza che noi catanesi abbiamo e tutto è stato confermato dalla grande passione dei catanesi che hanno spinto la Meta Catania.

Mi preme ringraziare il Comune di Catania che ho sempre sentito vicino come il mio amico assessore Sergio Parisi con il quale ho condiviso tanti momenti ed ho sempre sentito il suo supporto fattivo su ogni esigenza che abbiamo avuto in questi anni.

Mi preme ringraziare anche Enzo Falzone altro dirigente di grande spessore che ha sempre dialogato con noi e nel quale abbiamo trovato garbo e competenza”.