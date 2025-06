Con la "partita perfetta" i rossoazzurri sbancano il PalaVesuvio: finisce 0-2

NAPOLI – Calma e sangue freddo, ma gara 1 al PalaVesuvio è della Meta Catania. La gara perfetta dei rossazzurri che stendono Napoli dominando in lungo e in largo e con cinismo bucano al momento giusto la porta partenopea. Adesso Gara 2 Venerdi al PalaCatania dove tutta Catania puo’ spingere la Meta Catania verso il secondo scudetto consecutivo.

Al PalaVesuvio ambiente caldo, la tifoseria partenopea 3 mila persone presenti a spingere Napoli. Di contro una Meta Catania attenta, senza Juanra in panchina con Miguel Weber a sostituirlo e senza Timm e Salamone squalificati e Anas e Dian Luka per infortunio. Nessun problema perche’ il rossazzurri c’erano ed erano ancora una volta sul pezzo.

La prima parte del match

Gara tattica inizialmente, bloccata per lunghi tratti senza eccessivi sussulti. Bocão contro Guilhrrmao è scontro tra titani, le qualità di Borruto, Bolo, Salas contro la sagacia e la classe di Carmelo Musumeci, Pulvirenti e Turmena. Equilibrio stroncato proprio da un colpo pazzesco firmato Luis Turmena. Il brasiliano della Meta Catania calciava una punizione da distanza siderale, palo pieno, ma la sfera tornava ancora a Turmena che dalla stessa posizione ricalciava a giro spaccando la porta di Bellobuono, super gol. Meta Catania in vantaggio e Napoli che provava a reagire.

Gli etnei perossido difendevano bene e Siqueira era attento sulle conclusioni di Borruto e Salas. Carmelo Musumeci pero’ solito trascinatore provava sempre a bucare Bellobuono in ripartenza. Etnei con pressione forte sulla prima linea e proprio da una di queste Pulvirenti scippava la sfera a Borruto, palla a Turmena che si inventava freddo stavolta assist-man ancora per Pulvirenti per lo 0-2 del solito bomber sentenza al minuto tredici. Napoli totalmente in bambola con timidi tentativi ma con il fianco aperto alle ripartenze letali a sfiorare perfino la terza rete per i rossazzurri.

Il secondo tempo: un Napoli confusionario

Nella ripresa la Meta Catania era mentalmente e tatticamente forte, mentre Napoli non reagiva ed appariva approssimativo e confusionario. Nei primi sette minuti la Meta Catania con Carmelo Musumeci, scavetto splendido fuori di poco, Turmena, ancora bordata, e Silvestri tocco a sfiorare la porta, andava vicino al colpo del k.o. Meta Catania fantastica dove tutti danno tutto, dove Podda prova da tutti i lati, dove Pulvirenti ovunque salva sulla De Luca a botta sicura.

A dieci dalla termine il due interventi di Siqueira a blindare il doppio vantaggio sulla solita soluzione del Napoli palla a Guilhermao e scarico su Borruto a rimorchio. Mentre al otto dalla fine la giocata bella ed efficace di Podda per la puntata di Silvestri intercettata da Bellobuono. Non serviva a nulla il power play per Napoli perché la Meta Catania guidata da un tarantolato Weber in panchina era granitica ed anzi con Pulvirenti e C. Musumeci sfiorava il tris. Finiva cosi, vittoria pesante e sontuosa, gara 1 è rossazzurra e adesso venerdì 27 giugno ci sara’ con la spinta dei tifosi del Catania al PalaCatania il primo match point per provare a bissare il Tricolore.