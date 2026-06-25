 Meteo, in Sicilia allerta meteo
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Meteo: allerta gialla per temporali in Sicilia

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Stesso colore anche per il caldo, che diventerà arancione sabato
LE PREVISIONI
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PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, venerdì 26 giugno: su tutta l’isola è previsto un livello di allerta gialla per rischio temporali.

Per quanto riguarda invece le ondate di calore, l’altro avviso pubblicato dalla Protezione Civile Regionale pubblicato oggi prevede allerta gialla per domani (livello 1 con 33 gradi di temperatura massima percepita) che diventerà arancione sabato (livello 2 con 34 gradi percepiti).

Permane il livello di preallerta per quanto riguarda il rischio incendi, dichiarato di pericolosità “media”.

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