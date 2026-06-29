Meteo, allerta rossa e rischio incendi a Palermo per le prossime 48 ore

 Allerta rossa e rischio incendi a Palermo
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L'amministrazione comunale raccomanda cautela e invita i cittadini a evitare a ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde
L'EMERGENZA
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PALERMO – La Protezione Civile segnala un rischio incendi con livello di pericolosità alta e un’ondata di calore di livello 3 (codice rosso) che indica condizioni ad elevato rischio persistenti per due o più giorni consecutivi per quanto riguarda il Comune di Palermo, a partire dalle 24 di martedì 30 giugno.

L’amministrazione comunale raccomanda particolare cautela e invita i cittadini a evitare e/o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11.00 e le ore 18.00.

Relativamente alle persone senza fissa dimora, l’amministrazione mette a disposizione la stazione di posta di Plaia, struttura gestita dai servizi sociali comunali dotata di aria condizionata attigua alla Biblioteca Sordi quale spazio di accoglienza durante le ore più critiche. 

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