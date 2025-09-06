Meteo, alta pressione al Sud: continua l’estate?

Nuvolosità e vento, i particolari

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Domina l’alta pressione sul nostro Paese. In questa giornata l’atmosfera sara’ stabile su tutte le regioni, di conseguenza il bel tempo prevalente, infatti il cielo si potra’ vedere spesso sereno e solo temporaneamente poco nuvoloso.

I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, i mari pertanto risulteranno in gran parte poco mossi o calmi. Caldo gradevole. A seguire, tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato, con valori termici lievemente superiori alle medie del periodo.

Le previsioni di domani

Nella mattinata successiva, bel tempo prevalente e clima ancora gradevole; nuvolosita' davvero rara.

Domenica 7 settembre

Nord: Giornata di tempo stabile dappertutto, il cielo si potra’ vedere ancora sereno o al massimo poco nuvoloso. Caldo decisamente gradevole. Centro: Giornata di tempo stabile su tutte le regioni, il cielo sara’ più nuvoloso sulle coste adriatiche. Venti deboli, temperature in ulteriore lieve aumento. Sud: Giornata che trascorrera’ con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potra’ vedere sereno o al pia’ poco nuvoloso su tutte le regioni.

Lunedì 8 settembre

Nord: La giornata sara’ contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potra’ vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata sara’ caratterizzata da un tempo stabile, ma il cielo sara’ molto nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, caldo gradevole. Sud: La giornata potra’ trascorrera’ con un generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potra’ vedere sereno. Temperature in locale aumento.

Martedì 9 settembre

Nord: Giornata con deciso aumento della nuvolosità e graduale peggioramento del tempo al Nordovest con temporali forti in serata e nottata, specie sulla Liguria e sul Basso Piemonte. Centro: Giornata che trascorrera’ con l’aumento della nuvolosita’ su Toscana e Marche, altrove il cielo sara’ ancora sereno. Caldo oltre i 30 gradi. Sud: La giornata trascorrera’ con generali condizioni di bel tempo, il sole splendera’ indisturbato in un cielo prevalentemente sereno. Temperature ben superiori alle medie del periodo.