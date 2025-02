Meteo, ancora sole fino a venerdì: nel weekend torna il grande freddo

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sole e temperature sopra la media fino a domani. Da venerdì torna il maltempo e, nel weekend, previste poi nel Nordovest freddo e neve a tratti anche in pianura. Probabile anche una nuova fase di maltempo tra Sardegna e Sicilia. E’ quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it

“Nelle prossime ore – spiega – l’Anticiclone delle Azzorre ci illuderà con valori termici quasi primaverili, fino a massime di 16-17°C da Nord a Sud: solo al mattino resisteranno temperature anche vicino agli zero gradi nei fondovalle centro settentrionali”.

Da venerdì, una massa d’aria fredda proveniente dalla Russia lambirà le Alpi e porterà un peggioramento. Si prevedono i primi addensamenti sul settore occidentale dalla tarda mattinata, specie sulle Alpi piemontesi e tra Sardegna e Toscana. Nel tardo pomeriggio, poi, il maltempo guadagnerà terreno verso il Nordovest con la neve fino a quote di bassa collina in Piemonte, altre piogge investiranno a macchia di leopardo i settori tirrenici, la Sicilia e il Metaponto.

Sabato è prevista neve diffusa in pianura sul Piemonte e cumuli di 20-40cm sulle Alpi occidentali. Precipitazioni sparse bagneranno, invece, la Toscana costiera, la Liguria e le Isole Maggiori. Infine domenica ancora piogge dal Nordovest lungo le coste tirreniche e soprattutto tra Sardegna e Sicilia.

Nel dettaglio – Mercoledì: Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: soleggiato, nubi sparse in Sicilia con piovaschi. – Giovedì 6. Al Nord: cielo poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: soleggiato, nubi sparse in Sicilia anche con locali. – Venerdì 7. Al Nord: peggiora con neve fino in pianura la sera notte. Al Centro: peggiora dal pomeriggio sulle tirreniche. Al Sud: peggiora dal pomeriggio in Sicilia. Tendenza: nel corso del weekend al Nordovest arriva una fredda perturbazione con neve a tratti anche in pianura, probabile nuova fase di maltempo tra Sardegna e Sicilia.