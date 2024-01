Meteo, arriva il gelo dalla Russia: temperature giù anche di 7 gradi

Le previsioni per la settimana

ROMA – Arriva il vero inverno, con temperature in calo di almeno 5-7 gradi, anche se non eccezionalmente basse, a causa dell’ingresso anche in Italia di aria fredda di origine artica russa. “Sarà pieno inverno – sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ – un inverno comunque da riscaldamento globale, quindi senza temperature siberiane; ma comunque farà freddo”.

Nel giro di 24-36 ore, almeno fino a venerdì, le temperature minime scenderanno spesso sotto lo zero anche in pianura; le massime al Nord faticheranno a superare i 3-4 gradi. “Dal punto di vista delle precipitazioni – aggiunge – avremo una settimana di maltempo al Centrosud, mentre al Nord si prevede l’addensamento di masse d’aria umide, nella Pianura Padana occidentale, che si solleveranno e daranno luogo a nevicate a bassa quota sul Piemonte”.

Le precipitazioni più significative colpiranno nei prossimi giorni il Centrosud con varie perturbazioni in arrivo dal Mediterraneo occidentale: sono attese piogge più diffuse sul versante tirrenico tra mercoledì e venerdì, con quota neve di alta collina.

Nel dettaglio: Martedì 9. Al nord: più nubi al Nordovest, fiocchi di neve in collina. Al centro: molte nubi, rare piogge. Sud: rovesci su alta Sicilia e Puglia; ventoso. Mercoledì 10. Al nord: cielo irregolarmente nuvoloso, gelate notturne. Al centro: nuvoloso; isolate precipitazioni sui rilievi, peggiora in Sardegna; locali gelate notturne. Al sud: piogge su Sicilia e poi in Calabria, forti la notte. Giovedì 11. Al nord: sereno sul Triveneto, tante nubi altrove. Al centro: precipitazioni tra Lazio e Molise; neve oltre i 6-700 metri. Gelate in collina. Al sud: piogge sparse, neve oltre i 900 metri. Tendenza: stabile con nebbie notturne al Nord, ancora instabile al Centro-Sud. Freddo con gelate notturne