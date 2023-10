Meteo, arrivano le perturbazioni ma il weekend si ‘salva’

La nuova settimana inizierà con piogge intense

PALERMO – In arrivo due nuove perturbazioni, una nelle prossime ore e l’altra da lunedì 30, intervallate da un weekend più soleggiato, anche se non ovunque.

Il primo peggioramento del tempo, secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, interesserà con piogge il versante occidentale e dalla sera tutto il Nord. “Si tratterà di una perturbazione intensa – osserva il meteorologo – ma piuttosto rapida”.

Al Sud farà ancora calo: si attendono 28 gradi a Catania e Siracusa, 26 gradi a Bari e Barletta con Ascoli Piceno tra le più calde a 25. Il freddo, infatti, sembra che tarderà ad arrivare: venerdì le temperature rimarranno ancora piuttosto alte al Centrosud con valori più o meno stazionari oltre la media del periodo. Gli ombrelli saranno invece aperti al Nordest e dal Lazio fino alla Calabria: il versante tirrenico riceverà tanta pioggia.

L’ultimo weekend di ottobre sarà complessivamente soleggiato. “Troveremo qualche addensamento – sottolinea Garbinato – sempre ad Ovest, su Toscana e Sicilia occidentale il sabato, la domenica invece assisteremo ad un primo peggioramento tra Liguria e Piemonte per l’approssimarsi di un ciclone. Nella nuova settimana assisteremo a piogge intense tra lunedì pomeriggio e martedì mattina al Nord e parte del Centro, mentre al Sud il tempo sarà mite”.

Nel dettaglio

Giovedì 26. Al nord: stabile fino al pomeriggio, poi piogge via via più diffuse. Al centro: dal pomeriggio rovesci sull’alta Toscana, in serata e nottata pure Umbria e Lazio. Al sud: qualche pioggia solo sul basso Tirreno.

Venerdì 27. Al nord: migliora ovunque. Al centro: instabile solo al mattino. Al sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 28. Al nord: soleggiato salvo in Liguria e sulle Alpi dove si avranno nubi sparse. Al centro: instabile in Alta Toscana e rilievi laziali. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo, nubi in Sicilia.

Tendenza: domenica con sole prevalente salvo al Nord-Ovest, nuovo peggioramento da lunedì e per alcuni giorni specie al Centro-Nord.