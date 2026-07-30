 Meteo, bollino arancione a Palermo e Catania
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Meteo, aumentano le città con bollino rosso: arancione a Palermo e Catania

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Le ondate di calore non lasciano tregua
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ROMA – Aumentano le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: oggi sono solo 3 ma domani saliranno a 11. Il primo agosto arriveranno invece a 19 le città più calde, mentre cinque avranno il bollino arancione.

Le città con il bollino rosso

Le città in rosso domani saranno: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo.

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Sabato 1 agosto si aggiungeranno anche: Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona.

Sempre l’1 agosto, saranno 5 le città col bollino arancione: Bari, Catania, Genova, Palermo, Trieste

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