Meteo, in arrivo il freddo e le piogge: previste nevicate in pianura

Sono previsti ben oltre i 100-150 litri per metro quadrato

ROMA – Prima tantissimo vento, poi pioggia, freddo e anche la neve in pianura. Il maltempo inizierà ad investire l’Italia già dal primo pomeriggio. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Il mare – afferma – diventerà agitato dal pomeriggio sul settore ligure con onde fino a 4 metri, poi in serata sarà grosso sulle coste di Liguria di Levante e Toscana con onde di 5-6 metri. Le onde più alte raggiungeranno l’eccezionale altezza di 7 metri davanti alla costa toscana del Mar Ligure, tra la Versilia e Livorno, con potenziali danni sulle coste esposte”.

Domani, mercoledì 20 novembre onde fino a 5 metri colpiranno anche i litorali laziali e il nord della Sardegna a partire dalle Bocche di Bonifacio. I venti ruoteranno in giornata da Libeccio (sud-ovest) a Maestrale (nord-ovest). Nella notte tra mercoledì e giovedì forti raffiche di Maestrale si abbatteranno su Campania e Calabria tirrenica per poi insistere su gran parte dei bacini meridionali.

Giovedì, contemporaneamente, il Libeccio provocherà onde fino a 4-5 metri sul Mar Ligure, in discesa serale verso sud. Con il vento arrivano anche i rovesci: da mercoledì fino a venerdì pioverà dalla Toscana al Lazio, alla Campania e fino alla Calabria.

“In 3 giorni – continua – sono previsti ben oltre i 100-150 litri per metro quadrato”. Sulle Alpi è prevista, invece, già da oggi neve sopra i 1000 metri con accumuli più rilevanti in Valle d’Aosta e sui rilievi di confine. Mercoledì avremo un’imbiancata anche sull’Appennino oltre i 1400-1500 metri.

Giovedì e venerdì la neve potrebbe cadere fino in pianura, specie in Piemonte e dalla sera sul Triveneto e sulle pianure più settentrionali di quest’area.

Nel dettaglio

Martedì 19. Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso o nebbioso in pianura; in serata neve in Valle d’Aosta. Al Centro: qualche pioggia sull’alta Toscana, molte nubi altrove; arriva la Libecciata. Al Sud: piogge sparse sul settore tirrenico.

Mercoledì 20. Al Nord: peggiora velocemente sulle Alpi con neve, via via più soleggiato altrove. Al Centro: burrasca di Libeccio, maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo su Campania e Calabria tirrenica, venti molto forti.

Giovedì 21. Al Nord: dal pomeriggio/sera neve possibile fino in pianura. Al Centro: venti molto forti, maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo, venti molto forti.

Tendenza: maltempo e vento specie al Centro-Sud, freddo e neve a bassa quota. Migliora da sabato.