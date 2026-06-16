Le previsioni

ROMA – Si avvicina il grande caldo e, con le temperature e i tassi di umidità in graduale crescita fino al weekend, si riaffaccia l’allerta per la salute a partire dai soggetti fragili. Se oggi delle 27 città monitorate dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, solo Perugia ha il bollino giallo, da domani il livello di pre-allerta interesserà 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

Giovedì cinque città col bollino arancione

Giovedì, complice un ulteriore rialzo delle temperature su tutta l’Italia, 5 città passeranno in arancione. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le condizioni meteorologiche possono, dunque, avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibile. Permangono con il bollino giallo Ancona, Napoli, Rieti, Roma. Passano dal verde (nessun rischio) al giallo Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo.

Situazione tranquilla (bollino verde) da oggi fino al 18 giugno per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste.

Le previsioni meteo

Ultime ore meno calde, accompagnate anche da qualche temporale tra Sicilia, Alpi e Appennini, poi da domani la temperatura inizierà a salire. Nel fine settimana sono attesi picchi fino a 39°C. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, annunciando la prima prolungata ondata di calore di giugno.

“Domani – sottolinea – sono previsti i primi diffusi 35°C che colpiranno in modo trasversale la Pianura Padana e il Centro, interessando centri urbani come Bologna, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia”. Giovedì l’aria si farà ancora più calda: si toccheranno i 37°C a Firenze e i 36°C a Bologna, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia, Terni e persino a Roma.

Venerdì ulteriore rialzo delle temperature

Venerdì è previsto un ulteriore rialzo: Firenze raggiungerà i 38°C, seguita dai 37°C di Bologna, Modena, Prato e Reggio Emilia, mentre la Capitale salirà a quota 36°C. Nel fine settimana oltre alle elevate temperature sono previsti elevati tassi di umidità con il risultato che, anche se la colonnina di mercurio segnerà fino a 39°C tra Toscana, Emilia e Lazio, il calore percepito potrà superare i 42-43°C. Non solo: a partire da venerdì potrebbero innescarsi violenti temporali di calore, in particolar modo a ridosso delle Alpi e sui settori occidentali della Pianura Padana.

Il dettaglio

Nel dettaglio: – Martedì 16. Al Nord: locali temporali sulle Alpi; sole altrove. Al Centro: sereno, temporali sull’Appennino. Al Sud: poco nuvoloso, rovesci e temporali in Sicilia. – Mercoledì 17. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo. – Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo in aumento, qualche temporale in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato. – Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo con massime fino a 38-39°C. Venerdì temporali su Alpi e Pianura Padana.