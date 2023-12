Meteo, Italia ‘a metà’: arriva la neve ma al Sud c’è ancora caldo

Punte di 25 gradi a Siracusa

ROMA – L’inizio di dicembre porta la neve ma al Sud resiste ancora il caldo. Sarà un weekend con abbondanti nevicate al Nord ma al Centro-Sud rimangono alte le temperatura.

Meteo: neve al Nord, caldo nel resto d’Italia

Le nevicate dalle Alpi si sposteranno verso le quote collinari e da lunedì anche sulla Pianura Padana. Nelle prossime ore la neve cadrà molto abbondante sulle Alpi oltre i 1.500 metri, con accumuli di circa 40-50 cm/24 ore tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, qualche decimetro in meno sul settore orientale. Sulle Alpi friulane potremo vedere accumuli estremi, fino a 50-70 cm in 24 ore. Da lunedì sera, poi, sono previste nevicate sparse tra Torino e Milano. La pioggia colpirà ancora la Liguria di levante e la Toscana con disagi, con nubifragi e piene fluviali.

L’Italia, però, è ‘spaccata’ a metà dal punto di vista meteorologico e infatti il caldo resisterà nel resto del Centro e su tutto il Sud, con 20 gradi a Roma e 25 a Siracusa. Domenica 3 dicembre sarà una giornata di sole e, complice il cielo stellato della notte, le minime scenderanno sotto zero al Centro-Nord con un freddo pungente.