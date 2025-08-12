Meteo, l’Italia più calda del Maghreb: picchi di 38 gradi

Nella notte le temperature sfiorano i valori tropicali

ROMA – Milano e Roma più calde di Algeri, Tunisi e Rabat: l’Italia supera il Nordafrica e continua a sudare sotto la canicola dell’Anticiclone.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma numerosi picchi italiani più alti rispetto a quelli registrati in Marocco, Algeria e Tunisia. A Milano, negli tre ultimi giorni, si sono registrate minime di 27°C, un valore quasi supertropicale (una notte supertropicale è con una minima superiore ai 30°C), e massime di 37°C. Situazione meno rovente di notte sulla Capitale con minime sui 23-24°C ma massime simili, intorno ai 36-38°C.

“Ad Algeri, di contro, la minima è scesa fino a 21°C di notte e la massima è salita, al più, fino a 34°C, così come a Tunisi. La capitale del Marocco, Rabat, trovandosi lungo le coste oceaniche, ha fatto fatica a superare i 30-33°C”, dice Tedici.

“La causa del caldo asfissiante presente invece nelle nostre città è stata ed è l’espansione geografica verso Nord-Est dell’Anticiclone dal cuore del Sahara verso Francia e Italia centro settentrionale”, spiega l’esperto. Verso valori record anche la Francia, al livello del 2003. E lungo la penisola italiana almeno fino a sabato 16 il caldo sarà caratterizzato da minime sui 25°C e massime sui 38-39°C: localmente i valori saranno più bassi, mentre in altre zone potranno raggiungere punte di 41-42°C, farà più caldo al Centro-Nord che al Sud.

Tra domenica 17 e mercoledì 20 è prevista una leggerissima flessione termica con minime sui 23-24°C ma massime ancora sui 35-36°C.

Nel dettaglio

Martedì 12. Al Nord: sole, caldo ed afa; locali temporali di calore sulle Alpi. Al Centro: sole, caldo ed afa; alcuni temporali di calore sull’Appennino. Al Sud: sole, caldo.

Mercoledì 13. Al Nord: sole e caldo intenso; occasionali temporali di calore sui rilievi. Al Centro: sole e caldo; isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: tanto sole e caldo.

Giovedì 14. sole e caldo intenso; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud: sole e caldo intenso; temporali su rilievi e zone vicine.

Tendenza: anticiclone africano ad oltranza con temperature massime tra 35 e 40°C.

