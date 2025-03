Meteo, nuova parentesi invernale: poi primavera in anticipo

Cosa dicono gli esperti de Ilmeteo.it

ROMA – Parentesi invernale con neve sulle Alpi e piogge ma poi tornerà il bel tempo con un anticipo di Primavera. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma le mappe modellistiche degli ultimi giorni: durante il primo weekend di marzo avremo la neve a 800 metri sulle Alpi occidentali e fino ai 1000 metri sull’Appennino centro settentrionale; sembrerà di essere bloccati e prigionieri dell’Inverno invece, all’orizzonte, ci aspettano giornate piene di sole e fioriture anticipate.

Meteo, nuova parentesi invernale

Nelle prossime ore i fiocchi di neve inizieranno a scendere copiosi sulle Alpi occidentali e nel corso della giornata qualche imbiancata è prevista anche sull’Appennino; le piogge più probabili bagneranno Toscana, Nord-Ovest, Sardegna e poi Lazio e Campania, ma in generale sarà un sabato piuttosto instabile, più freddo e anche ventoso.

La prima domenica di marzo sarà un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: ancora piogge sparse al Centro, rovesci al Sud e freddi venti di Grecale su oltre metà d’Italia; il sole diventerà sempre più convinto al Nord con temperature massime in aumento, salvo residui fenomeni al Centro-Sud. In sintesi, vivremo una giornata di transizione tra Inverno e Primavera, all’insegna di un graduale miglioramento.

Anticipo di primavera

Da lunedì, infatti, scoppierà la Primavera, ancora un po’ fuori stagione e, come è giusto che sia, con delle sorprese: al mattino continuerà a far freddo con minime che localmente saranno vicine agli zero gradi, complice il cielo sereno e stellato. Di giorno, invece, il pieno soleggiamento spingerà via via le massime fino a 20°C diffusi, anche al Nord.

Fino a giovedì ovunque, poi venerdì e sabato arriveranno molte nubi tra Sardegna e Sicilia; domenica potrebbe finire l’idillio con un peggioramento su tutto il fianco occidentale. Ma le previsioni dopo i 3 giorni hanno una minore attendibilità, oltre i 5 giorni sono instabili ed oltre i 7 entriamo nella tendenza meteo.