Meteo, oggi temperature oltre i 40 gradi: tra giovedì e venerdì il culmine

Nel weekend sono attesi anche forti temporali

ROMA – L’anticiclone ha già preso possesso della Sardegna e le temperature previste per oggi superano i 40°C, ma il culmine della canicola verrà raggiunto tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“In Sardegna – afferma – arriveremo a toccare i 44°C nelle zone interne, ad Oristano 41°C, a Terni, Foggia e Caltanissetta 40°C, a Firenze 39°C con Roma a 38°C e Milano a 36°C”. Non solo, un’ingente quantità di sabbia in sospensione renderà a tratti i nostri cieli lattiginosi e color ocra.

E se da un lato il fenomeno regalerà tramonti cromaticamente molto suggestivi e, schermando in parte i raggi solari, riuscirà ad abbassare le temperature massime diurne di circa 1°C, dall’altro di notte questa coltre impedirà la dispersione del calore, rendendo le nostre notti ancora più afose. Una situazione che perdurerà fino al weekend quando un cedimento dell’alta pressione innescherà violenti nubifragi, specialmente sul Nord-Est e in generale sulla Pianura Padana portando un abbassamento delle temperature di 4-5 gradi, calo che manterrà la colonnina di mercurio comunque sui 33-34°C.

Nel dettaglio

Martedì 14. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi orientali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato ovunque.

Mercoledì 15. Al Nord: caldo e sole, temporali dalla sera. Al Centro: soleggiato con caldo anomalo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 42°C in Sardegna e Sicilia.

Giovedì 16. Al Nord: caldo e sole, temporali al mattino. Al Centro: soleggiato con caldo anomalo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 42°C in Sardegna e Sicilia.

Tendenza: più instabilità dal Nord verso il Centro nel fine settimana, caldo anomalo al Sud.

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