Meteo, precipitazioni e schiarite: le previsioni dei prossimi giorni

Cosa dicono gli esperti de IlMeteo.it

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani ma anche quelle per i prossimi giorni

Meteo, le previsioni di domani

Alta pressione alimentata da venti umidi, si avvicina una debole perturbazione foriera di precipitazioni.

Giornata che trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto al Centro-Nord e in Campania. Sono attese alcune precipitazioni sul Lazio centro-meridionale, precipitazioni intermittenti sulla Liguria e in serata piovaschi sparsi al Nordovest.

I venti si disporranno dai quadranti meridionali e soffieranno con moderata intensità su gran parte del Paese

Lunedì 25 novembre

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso, più soleggiato soltanto sui settori alpini e in Liguria Centro: Cielo coperto sulle regioni tirreniche, attese piogge sul Lazio centro meridionale; sul resto dei settori invece avremo più sole.

Sud: In questa giornata il cielo risulterà coperto sulla Campania; altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Venti meridionali.

Martedì 26 novembre

Nord: Giornata con cielo spesso coperto su molte zone, schiarite solo in montagna. Attesi piovaschi irregolari, specie su Liguria, Lombardia e Nordest. Temperature stazionarie. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto e con nubi sparse su Abruzzo e Molise. Non sono attese piogge. Venti da sud.

Sud: In questa giornata potremo vedere un cielo spesso coperto su Campania, Basilicata a Puglia, sarà più soleggiato in Calabria e Sicilia.

Mercoledì 27 novembre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto in pianura e in Liguria, con nubi sparse in montagna. Piogge localmente intense sui settori orientali, con rischio nubifragi sul Friuli. Centro: Giornata che trascorrerà con qualche piovasco sulla Maremma toscana e laziale, nubi irregolari o cielo a tratti coperto altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.