Meteo, arriva il ciclone della Befana ma in Sicilia…

Cosa dicono gli esperti

In arrivo, secondo le previsioni di iL.Meteo.it, un anticiclone in coincidenza con l’Epifania con pioggia e vento, ma non in Sicilia. La seconda perturbazione del 2025 risparmierà l’Isola.

Domenica 5 gennaio sono previste delle precipitazioni sin dal mattino su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e localmente in Calabria; dal pomeriggio pioverà anche in Friuli Venezia Giulia e Lombardia con qualche fenomeno pure sul resto del Nord-Ovest.

Ma il peggioramento più deciso è previsto tra l’Epifania e martedì 7 gennaio con l’arrivo del ciclone della Befana: le piogge bagneranno il 6 gennaio le medesime aree, Nord-Ovest e Toscana, poi si estenderanno dalla sera verso il resto del Paese. I fenomeni più intensi sono attesi al Nord e lungo il versante tirrenico nella giornata di martedì 7 gennaio con il ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani. Questo 2025 inizia dunque con due perturbazioni, una appena passata e una in arrivo.

Diversa la situazione in Sicilia. Oggi, sabato 4 gennaio, possibilità di cielo nuvoloso ma da domenica la situazione migliorerà notevolmente grazie all’arrivo di un anticiclone subtropicale. Cielo sereno ovunque e temperature in aumento. L’Epifania si prospetta come una giornata di sole con temperature massime fino a 19-20°C a Palermo e Catania.