Oroscopo della settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025: i segni migliori

1 – Ariete

Ecco finalmente un po’ di vento a favore, dopo settimane che sembravi un naufrago senza bussola… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Settimana interessante, quasi una soap opera: tra relazioni appese a un filo e colpi di scena dietro l’angolo… VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Ma chi ti ferma più? Venere ti coccola come la nonna quando vede che hai perso peso… VAI AL SEGNO

4 – Toro

In amore, i single possono finalmente rimettere il naso fuori dalla tana… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Il mese era partito come quando alzi la tapparella e vedi pioggia e vento… VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

Passionale sì, ma con l’umore di un ascensore rotto. Se vuoi una storia vera, e non solo un flirt da happy hour… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025: i segni peggiori

7 – Bilancia

In amore siete come chi rimette a posto casa dopo il terremoto: un po’ di rovine qua e là, ma anche la voglia di rimettere tutto in piedi… VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Il romanticismo c’è, ma ultimamente sembrava più un telefilm drammatico che una commedia romantica… VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Settimana da brividi (e non per il freddo). L’amore si presenta come un quiz a premi… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Il tuo cuoricino questa settimana sembra un pentolone in ebollizione… VAI AL SEGNO

11 – Scorpione

Siete passionali, sì, ma questa settimana sembrate più stanchi di un pensionato dopo una sagra… VAI AL SEGNO

12 – Vergine

Non siete solo nervosi, siete praticamente la reincarnazione di una moka dimenticata sul fuoco: pronti a scoppiare per ogni sciocchezza… VAI AL SEGNO