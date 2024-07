Meteo, quel record di giugno. Italia divisa, allerta in Lombardia

I dati del sistema Copernicus

Meteo, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato a livello globale, rende noto Copernicus specificando che si tratta del 13mo record consecutivo del genere.

Meteo, allerta in Lombardia

Prosegue anche oggi l’allerta arancione per il maltempo in Lombardia; gialla in Trentino Alto Adige e in Piemonte.

Doppia tragedia ieri al largo della costa di Focene, con il litorale romano interessato da una mareggiata: due sub hanno perso la vita in episodi distinti.

In Sicilia, intanto, continua l’emergenza siccità.