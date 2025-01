Meteo, sarà un weekend con pioggia e neve su gran parte dell’Italia

Una perturbazione guasterà il tempo sullo Stivale

ROMA – Oggi è tregua meteorologica in Italia ma durerà poco. Già nel weekend è prevista, infatti, una nuova perturbazione che porterà piogge estese e neve in alta quota. E’ quanto annuncia Antonio Sanò fondatore del sito www.iLMeteo.it.

“Nella giornata odierna si prevedono gli ultimi piovaschi tra Toscana orientale, Umbria e Marche e un po’ di nuvolosità residua al Nord – afferma – per il resto il tempo sarà buono e decisamente caldo. Elevate le temperature rispetto la media del periodo”.

In Sicilia la temperatura raggiungerà picchi fino a 24°C e segnerà oltre i 20°C su buona parte del Sud e in Sardegna. Ma durerà poco.

Nel weekend una forte perturbazione sull’Nord Atlantico guasterà il tempo anche sullo Stivale. Già da sabato si registreranno i primi rovesci sul Nordovest, poi tra domenica e martedì il maltempo molto intenso colpirà il Nord e parte del Centrosud.

Domenica si prevedono piogge sparse dal Nordovest verso il Nordest e in Toscana. La quota neve sarà molto alta sugli Appennini, mentre sulle Alpi è prevista intorno ai 1400 metri. Sul resto del nostro Paese le condizioni saranno stabili e decisamente miti per il periodo. Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna di forti precipitazioni sul Nord, sulla Liguria e sulla Toscana con quota neve stazionaria con venti in intensificazione. Infine martedì sarà la giornata peggiore con oltre 150 mm di pioggia (150 litri per metro quadrato) sul Triveneto e tantissima neve sulle Alpi orientali oltre i 1000 metri.

Nel dettaglio

Venerdì 24. Al Nord: tante nubi, poco sole in pianura, locali nebbie. Al Centro: soleggiato, ultimi piovaschi fino al mattino tra Toscana e Marche. Al Sud: soleggiato e mite.

Sabato 25. Al Nord: piogge verso il Nord-Ovest, stabile altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e mite.

Domenica 26. Al Nord: veloce maltempo. Al Centro: instabile in Toscana. Al Sud: soleggiato e mite. – Tendenza: fino a martedì nuove piogge anche diffuse ed intense.