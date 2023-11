Meteo in Sicilia: ping pong tra rovesci, schiarite e temporali

Piogge intensificate nel tardo pomeriggio

PALERMO – Il meteo in Sicilia si presenta oggi con un quadro variabile. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su tutta la regione per l’intera giornata, con piogge sparse, sia di debole che di moderata intensità. In particolare, i settori orientali della regione, compresi Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, saranno interessati da precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie nel tardo pomeriggio. Anche il Palermitano sarà interessato da fenomeni simili in serata​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

A Palermo, la giornata sarà caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite. Le temperature varieranno tra i 16 e i 19°C. Al mattino si prevede un cielo coperto con piovaschi, previsti temporali verso sera. Venti moderati da Ovest-Sud-Ovest al mattino, con intensità di circa 12 km/h, mentre al pomeriggio si aspettano venti deboli da Nord-Nord-Est, e alla sera moderati da Nord-Est​​​​.

Temperature nelle province

La Sicilia mostra un’ampia variazione termica tra i suoi capoluoghi di provincia. Agrigento, Caltanissetta e Ragusa registrano temperature più fresche, mentre Palermo e Trapani si attestano su valori più elevati. Catania, Enna, Messina e Siracusa si posizionano in una fascia intermedia, con un clima leggermente più mite rispetto alle città interne​​.

I mari della Sicilia variano da poco mossi a molto mossi, con venti che soffiano dai quadranti occidentali di notte e al mattino, virando dai quadranti orientali nel pomeriggio​​.



