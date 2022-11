Meteo Sicilia, allerta arancione per temporali

Il bollettino della Protezione civile: condizioni meteo avverse, precipitazioni da sparse a diffuse sui settori tirrenici

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo, con condizioni meteo avverse, per la giornata di domani 5 novembre. L’allerta è arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali nelle province tirreniche, mentre è giallo per tutte le altre.

In particolare, si legge nel bollettino, per la giornata di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse sui settori tirrenici, con rovesci o temporali con quantitativi cumulati moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori settentrionali e occidentali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli.

I venti saranno nord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte sui settori occidentali e meridionali e sui rilievi. Per quanto riguarda i mari, la previsione indica agitati lo Stretto di Sicilia e localmente agitato lo ionio; molto mossi i restanti bacini.