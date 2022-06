Meteo Sicilia, breve pausa dal caldo rovente: ecco quando

Le previsioni sull'Isola

Temperature ancora caldissime in Sicilia, le massime si fermeranno intorno tra i 37-38 gradi secondo gli esperti di 3Bmeteo, ma si attende una breve pausa dal caldo rovente. “Da segnalare per oggi un passaggio di nubi medio alte e stratiformi ma senza effetti, locali addensamenti pomeridiani sui rilievi della Sicilia con qualche breve acquazzone non escluso in zona Etna”.

Nel dettaglio, “l’ultima settimana di giugno e i primi giorni del mese di luglio trascorreranno all’insegna del caldo intenso e del tempo stabile sulle regioni meridionali italiane. l’anticiclone africano sarà ancora protagonista, le massime si attesteranno diffusamente tra i 37 e i 40°C nelle aree interne pianeggianti specie tra la Piana di Catania e l’Ennese”.

I venti da nord

“Da segnalare – precisano – un calo delle temperature tra mercoledì e giovedì per un temporaneo rinforzo dei venti da nord. Dal weekend invece è atteso un nuovo deciso aumento termico”.