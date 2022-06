Caldo record e rischio incendi: allerta in Sicilia

Massima attenzione nelle zone del Catanese e del Siracusano

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore dalle ore 0.00 del 29 giugno e per le successive ventiquattro ore.

La mappa

Nella zona di Catania e Siracusa l’allerta è di livello 3, nel resto della regione è di livello 2. Nel primo caso si tratta di “Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi), per cui sono necessari interventi di prevenzione per la popolazione a rischio”. Nel secondo caso l’allerta scatta invece per “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio”.