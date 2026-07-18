Ancora caldo eccezionale, poi il crollo delle temperature. Ecco quando rinfrescherà

Palermo, Catania e Messina restano tra le città italiane con il livello massimo di allerta per il caldo. L’ondata africana continua a stringere nella sua morsa la Sicilia, dove il fine settimana sarà ancora caratterizzato da temperature eccezionali con punte che nelle aree interne potranno raggiungere i 45 gradi. Solo dalla prossima settimana è atteso un graduale calo termico, destinato a riportare i valori su livelli meno estremi dopo circa un mese di caldo anomalo. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, la fase eccezionale che ha interessato l’Italia nelle ultime settimane è vicina alla conclusione. Prima però bisognerà affrontare ancora diversi giorni di afa intensa, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Meteo, Sicilia ancora sotto il caldo africano

La Sicilia sarà tra le regioni più colpite anche nelle prossime ore. Il sole continuerà a dominare la scena e l’anticiclone africano manterrà temperature molto elevate su gran parte dell’Isola. Per sabato 18 luglio sono previste punte fino a 45 gradi tra Sicilia e Sardegna. Lungo le coste il caldo sarà accompagnato da elevati tassi di umidità che renderanno ancora più pesante la temperatura percepita. Nelle città di Palermo, Catania e Messina l’attenzione resta alta anche per gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione più fragile.

Lunedì 20 luglio bollino rosso per tre città siciliane

Il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta. Lunedì 20 luglio saranno 17 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso, il livello che indica condizioni di emergenza per il caldo con possibili effetti sulla salute non solo delle persone più vulnerabili, ma anche di quelle sane e attive. Tra queste figurano anche Palermo, Catania e Messina, insieme a Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nella stessa giornata saranno invece sette le città con bollino verde – Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona – mentre Ancona, Bolzano e Cagliari saranno classificate con il bollino giallo, che indica una fase di pre-allerta.

Leggi anche Sicilia, nuova ondata di caldo africano ad agosto: cosa ci aspetta In Sicilia toccati 42,8 gradi: allarme rosso per sabato 18 luglio Caldo record in Sicilia, fino a 45 gradi nel weekend: da lunedì lieve tregua

Quando finirà l’ondata di caldo

Il cambiamento è atteso all’inizio della prossima settimana. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, tra l’anticiclone africano e una saccatura di origine artica carica di aria fresca proveniente dalla Norvegia si svilupperà un marcato contrasto atmosferico. Quest’ultimo favorirà la formazione di temporali anche intensi. L’ingresso dell’aria più fresca inizierà a interessare il Nord tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, con i primi rovesci sulle regioni nord-orientali e un calo delle temperature di 4-5 gradi. Tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio il fronte instabile raggiungerà progressivamente anche il Centro e il Sud, determinando una diminuzione delle massime di circa 5-6 gradi.

Meteo, le previsioni per la Sicilia

Per la Sicilia, tuttavia, il fine settimana sarà ancora dominato dal caldo eccezionale. Sabato 18 luglio il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature molto elevate e valori fino a 45 gradi nelle aree interne. Anche domenica 19 luglio non sono attese variazioni significative, mentre lunedì 20 luglio l’Isola continuerà a fare i conti con sole e caldo intenso. Solo nella seconda parte della prossima settimana il calo termico raggiungerà anche la Sicilia. Le massime torneranno gradualmente a oscillare tra 30 e 33 gradi, mettendo fine a una delle più lunghe e intense ondate di calore dell’estate. Tuttavia, le previsioni meteo di agosto non sono incoraggianti per la Sicilia. Anche il prossimo mese, a quanto pare, l’Isola dovrà fare i conti con un’ondata eccezionale di caldo africano.