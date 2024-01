Meteo in Sicilia: pioggia e schiarite su gran parte dell’Isola

Venti moderati e mari mossi

Il meteo in Sicilia oggi, 9 gennaio 2024, si presenta con condizioni variabili. In generale, l’Isola affronta un clima in parte nuvoloso con episodi di pioggia in diverse aree. Le temperature sono in lieve aumento, mantenendosi su valori miti per la stagione. I venti sono moderati con raffiche che possono raggiungere i 33 chilometri orari in alcune zone. Il mare è per lo più mosso, con altezze d’onda che localmente possono arrivare a 0.9 metri.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

A Palermo, ci aspettano condizioni di cielo variabile, alternando momenti di pioggia a schiarite. Le temperature si muovono tra i 13 gradi in mattinata e i 15 gradi nel pomeriggio. In serata, si prevedono nubi sparse con temperature intorno ai 12 gradi.

Temperature nelle altre province

Il meteo in Sicilia, nei capoluoghi di provincia si presenta con un ampio spettro di temperature. Agrigento mostra una giornata relativamente mite con una minima di 6.9 gradi e una massima di 14.6 gradi. Caltanissetta e Catania, invece, registrano temperature più fresche, con minime intorno ai 4-5 gradi. Enna si distingue per il clima più freddo, con una minima di soli 2.4 gradi. Al contrario, Messina e Siracusa godono di temperature più elevate, sfiorando i 15 gradi di massima. Ragusa e Trapani si posizionano nel mezzo di queste variazioni, con minime tra i 3.7 e i 10.8 gradi e massime che si aggirano attorno ai 14 gradi. Questo quadro termico riflette la diversità climatica dell’isola, influenzata da fattori geografici e meteorologici locali.



