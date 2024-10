Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 12 e 13 ottobre 2024

Le condizioni in tutte le città

Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2024, la Sicilia godrà di condizioni meteo stabili, favorite da un campo di alta pressione che garantirà bel tempo su gran parte dell’isola. I cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza particolari rischi di precipitazioni. Tuttavia, alcune aree potrebbero sperimentare una leggera variabilità, soprattutto nelle zone interne e settentrionali, dove sono previste occasionali nubi sparse. Nel complesso, sarà un weekend ideale per le attività all’aperto e per esplorare le meraviglie naturali della regione​.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Per quanto riguarda le temperature, il meteo in Sicilia attende un clima mite. Le massime si aggireranno intorno ai 22-23 gradi durante il giorno, mentre le minime scenderanno fino a 14-15 gradi nelle ore notturne, specialmente nelle aree più interne dell’isola. Le coste, in particolare quelle meridionali e orientali, sperimenteranno temperature leggermente più alte grazie alla risalita di aria calda dal Mediterraneo, che manterrà una sensazione di tepore durante il giorno​.

Mari e venti

Passando alla situazione di mari e venti, il Mar Ionio sarà generalmente da mosso a molto mosso, soprattutto nelle ore serali e notturne, con venti moderati provenienti dai quadranti nord-orientali, che potrebbero raggiungere i 25 chilometri orari. Il Mar Tirreno sarà prevalentemente poco mosso, con venti deboli o moderati da sud-ovest, con intensità fino a 15 chilometri orari. Nello Stretto di Sicilia, il mare sarà più calmo, con lievi increspature, e i venti da nord-est soffieranno moderatamente, raggiungendo al massimo i 23 chilometri orari. Queste condizioni meteo in Sicilia garantiscono una navigazione generalmente sicura, seppur con qualche cautela nelle zone maggiormente esposte ai venti più intensi​.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

