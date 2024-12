Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 14 e 15 dicembre 2024

Le previsioni del tempo nell'Isola città per città

Il weekend del 14 e 15 dicembre 2024 il meteo in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con una perturbazione che porterà piogge e temporali su gran parte dell’isola. Sabato 14 dicembre, un vortice ciclonico sul mar Tirreno innescherà precipitazioni intense, in particolare nelle zone centro-meridionali e sulla Sicilia. Domenica 15 dicembre, l’instabilità persisterà, con piogge sparse e locali temporali, soprattutto nelle aree settentrionali dell’isola.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature durante il fine settimana saranno in linea con le medie stagionali. Le massime oscilleranno tra 15 e 17 gradi, mentre le minime si attesteranno tra 9 e 11 gradi.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, si prevedono condizioni di mare mosso o molto mosso lungo le coste siciliane, con venti moderati dai quadranti orientali, in rotazione a est ed in intensificazione. In particolare, nel settore del Canale di Sicilia, i venti soffieranno da sud-est con intensità fino a 30 chilometri orari, generando onde alte fino a 1,7 metri. È consigliata prudenza per le attività marittime e lungo le coste.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Palermo avrà cieli prevalentemente nuvolosi con temperature minime intorno a 11 gradi e massime fino a 15 gradi. È prevista una probabilità di pioggia tra il 30 e il 50 percento durante la giornata. I venti soffieranno da sud-est con velocità comprese tra 15 e 20 chilometri orari. Il mare sarà mosso, con onde alte circa un metro.

Domenica 15 dicembre, si prevedono condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibili precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra 10 e 14 gradi. I venti continueranno a provenire da sud-est, con intensità leggermente inferiore rispetto al giorno precedente. Il mare rimarrà mosso.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Catania godrà di un clima più caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 21 gradi e minime intorno a 10 gradi. Il cielo sarà parzialmente soleggiato, con venti moderati provenienti da sud-est a circa 15 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde inferiori a un metro.

Domenica 15 dicembre, le temperature scenderanno leggermente, con massime di 18 gradi e minime di 6 gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una bassa probabilità di precipitazioni. I venti soffieranno da ovest a circa 10 chilometri orari, e il mare sarà calmo.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Agrigento avrà cieli nuvolosi con temperature massime di 14 gradi e minime di 7 gradi. La probabilità di pioggia è bassa, ma non si escludono brevi rovesci. I venti soffieranno da sud-est a circa 15 chilometri orari, e il mare sarà mosso, con onde di circa 1,5 metri.

Domenica 15 dicembre, le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con temperature comprese tra 10 e 13 gradi. I venti diminuiranno leggermente d’intensità, provenendo da sud-est a circa 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Caltanissetta avrà una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8 gradi e una massima di 16 gradi. Non sono previste piogge significative. I venti soffieranno da est-sud-est a circa 15 chilometri orari.

Domenica 15 dicembre, le condizioni saranno simili, con temperature comprese tra 5 e 13 gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, e i venti soffieranno da sud-est a circa 10 chilometri orari.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Enna vedrà cieli parzialmente nuvolosi con temperature massime di 10 gradi e minime di 3 gradi. La probabilità di precipitazioni è bassa. I venti soffieranno da sud-est a circa 10 chilometri orari.

Domenica 15 dicembre, le temperature scenderanno leggermente, con massime di 9 gradi e minime di 2 gradi. Il cielo sarà parzialmente soleggiato, con venti deboli da est.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Messina avrà cieli parzialmente soleggiati con temperature massime di 19 gradi e minime di 13 gradi. I venti soffieranno da sud-est a circa 20 chilometri orari, e il mare sarà mosso, con onde di circa 1 metro.

Domenica 15 dicembre, sono previsti periodi di pioggia, con temperature che oscilleranno tra 11 e 15 gradi. I venti soffieranno da sud a circa 15 chilometri orari, e il mare sarà molto mosso, con onde fino a 1,5 metri.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Ragusa avrà cieli prevalentemente soleggiati, con temperature massime di 18 gradi e minime di 9 gradi. I venti soffieranno da sud-est a circa 15 chilometri orari.

Domenica 15 dicembre, le temperature scenderanno leggermente, con massime di 14 gradi e minime di 6 gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con venti da sud-est a circa 10 chilometri orari.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, Siracusa avrà cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime di 17 gradi e minime di 11 gradi. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest a circa 15 chilometri orari, e il mare sarà poco mosso, con onde di circa 0,7 metri.

Domenica 15 dicembre, le condizioni rimarranno simili, con temperature comprese tra 10 e 16 gradi. I venti soffieranno da ovest a circa 10 chilometri orari, e il mare sarà calmo.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 14 e 15 dicembre 2024:

Il weekend del 14 e 15 dicembre 2024 a Trapani sarà caratterizzato da una tipica alternanza invernale, con nuvole e possibilità di pioggia.

Sabato 14 dicembre il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti che potrebbero portare a deboli precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno tra 12 e 16 gradi. I venti soffieranno moderati da sud-est, con velocità comprese tra 20 e 25 chilometri orari, rendendo il mare molto mosso, con onde alte fino a un metro e mezzo. Attenzione per chi deve intraprendere spostamenti via mare, specialmente verso le isole Egadi.

Domenica 15 dicembre sarà una giornata simile, con cieli prevalentemente nuvolosi e possibili rovesci sparsi durante la giornata. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra 11 e 15 gradi. I venti ruoteranno da sud-sudovest, mantenendo una velocità di circa 15 chilometri orari, mentre il mare sarà ancora mosso, con onde di circa un metro. Si consiglia cautela per le attività nautiche e all’aperto.

