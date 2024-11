Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 16 e 17 novembre 2024

Le condizioni in tutte le città dell'Isola

Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2024, il meteo della Sicilia sarà interessato da condizioni meteorologiche stabili grazie all’influenza di un campo di alta pressione in rafforzamento sull’Italia. Questo porterà a un miglioramento generale del tempo, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’isola. Le precipitazioni saranno assenti, favorendo un weekend all’insegna della stabilità atmosferica.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature subiranno un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Le massime raggiungeranno valori compresi tra 18 e 19 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 14 gradi. Questi valori sono in linea con le medie stagionali per il mese di novembre in Sicilia.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, si prevede una ventilazione sostenuta sul basso Adriatico con venti di maestrale, in graduale attenuazione nel corso del giorno. I mari saranno generalmente poco mossi, con condizioni favorevoli per le attività marittime.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

Nel fine settimana del 16 e 17 novembre 2024, Palermo godrà di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Sabato 16 novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 19 gradi e minime intorno ai 13 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità comprese tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro, rendendo le condizioni ideali per le attività marittime.

Domenica 17 novembre, le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si attesteranno sui 20 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 14 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, favorendo le attività all’aperto lungo la costa.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

A Catania, il weekend del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 20 gradi e minime intorno ai 12 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà calmo, con onde di altezza inferiore a un metro, ideale per le attività nautiche.

Domenica 17 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime intorno ai 21 gradi, mentre le minime saranno sui 13 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà calmo, offrendo condizioni favorevoli per le attività lungo la costa.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

Ad Agrigento, il fine settimana del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 18 gradi e minime intorno ai 11 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro, rendendo le condizioni ideali per le attività marittime.

Domenica 17 novembre, le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si attesteranno sui 19 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 12 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, favorendo le attività all’aperto lungo la costa.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

Caltanissetta avrà un weekend caratterizzato da un clima stabile e sereno. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sgombro da nubi, con temperature massime che toccheranno i 17 gradi e minime sui 10 gradi. I venti saranno deboli, prevalentemente da nord, con velocità attorno ai 10 chilometri orari. Nonostante la posizione interna della provincia, l’aria limpida e i venti leggeri contribuiranno a creare un’atmosfera piacevole.

Domenica 17 novembre, il tempo sarà simile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento. Le massime arriveranno a 18 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 12 gradi. I venti rimarranno deboli, soffieranno da nord-ovest e non supereranno i 10 chilometri orari. L’assenza di fenomeni significativi garantirà un clima ottimale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

Enna, situata nel cuore della Sicilia, vivrà un weekend di tranquillità meteorologica. Sabato 16 novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche lieve velatura nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi, mentre le minime si aggireranno intorno agli 8 gradi. I venti saranno leggeri, soffieranno da nord-ovest e non supereranno i 10 chilometri orari. Anche qui, il tempo sarà favorevole per chi ama passeggiare o esplorare i paesaggi dell’entroterra.

Domenica 17 novembre, la situazione rimarrà invariata, con cieli sereni e temperature stabili. Le massime continueranno a essere di 16 gradi, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 9 gradi. I venti, sempre deboli, soffieranno da nord-ovest con una velocità massima di 10 chilometri orari. Le condizioni generali renderanno il weekend ideale per godersi la bellezza della città e dei suoi dintorni.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

A Messina, il weekend del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 19 gradi e minime intorno ai 14 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro, ideale per le attività nautiche.

Domenica 17 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime intorno ai 20 gradi, mentre le minime saranno sui 15 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, offrendo condizioni favorevoli per le attività lungo la costa.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

A Ragusa, il fine settimana del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 18 gradi e minime intorno ai 12 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà calmo, con onde di altezza inferiore a un metro, rendendo le condizioni ideali per le attività all’aperto, inclusa la possibilità di passeggiate lungo la costa o uscite in barca.

Domenica 17 novembre, il tempo a Ragusa rimarrà pressoché invariato. Il cielo sarà limpido, con temperature massime che si manterranno sui 19 gradi, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 13 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli, prevalentemente da nord-ovest, con velocità comprese tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare sarà calmo o al massimo poco mosso, garantendo un’atmosfera tranquilla per chi desidera godersi la giornata sulla costa.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024

A Siracusa, il fine settimana del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 20 gradi e minime intorno ai 13 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà calmo, con onde di altezza inferiore a un metro, rendendo le condizioni ideali per le attività marittime.

Domenica 17 novembre, le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si attesteranno sui 21 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 14 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà calmo, favorendo le attività all’aperto lungo la costa.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 16 e 17 novembre 2024:

A Trapani, il weekend del 16 e 17 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 16 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 19 gradi e minime intorno ai 13 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, con onde di altezza inferiore a un metro, ideale per le attività nautiche.

Domenica 17 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime intorno ai 20 gradi, mentre le minime saranno sui 14 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 10 chilometri orari. Il mare resterà poco mosso, offrendo condizioni favorevoli per le attività lungo la costa.

