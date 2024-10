Le condizioni in tutte le città

Il meteo in Sicilia nel prossimo fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di marcata instabilità atmosferica, a causa di un vortice mediterraneo che porterà un’intensa perturbazione su tutta l’isola. Il maltempo sarà protagonista, con precipitazioni diffuse e temporali localmente forti, specialmente nelle aree orientali e settentrionali. Questo fronte perturbato sarà accompagnato da un calo delle temperature, rendendo l’atmosfera più fresca e decisamente autunnale rispetto ai giorni precedenti.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature registreranno un ulteriore calo durante il fine settimana. Le massime oscilleranno intorno ai 20-22 gradi nelle principali città come Palermo e Catania, ma potrebbero scendere anche sotto i 18 gradi nelle zone montane interne. Le minime notturne saranno più fresche, avvicinandosi ai 15 gradi. Questo brusco abbassamento sarà dovuto all’ingresso di aria più fredda di origine atlantica, che farà percepire l’arrivo di un clima più tipico della stagione autunnale.

Mari e venti

Le condizioni marine saranno piuttosto agitate. Durante il fine settimana, i venti provenienti dai quadranti meridionali saranno intensi, con raffiche che potranno raggiungere anche i 90 chilometri orari, specialmente sul settore occidentale e lungo lo Stretto di Sicilia. Nel corso di domenica, la direzione dei venti tenderà a variare, con rinforzi da Maestrale che modereranno parzialmente la situazione.

I mari saranno generalmente mossi o molto mossi, con particolare attenzione allo Ionio, dove sono previste onde alte e condizioni di mare agitato, rendendo necessaria prudenza per chi deve affrontare la navigazione. Sul Tirreno e nel Canale di Sicilia, il mare sarà anch’esso mosso, ma con un’attenuazione delle onde nella seconda parte del weekend.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

Palermo Nel weekend. Il capoluogo siciliano vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni occasionali, specialmente nella giornata di sabato. Le temperature massime raggiungeranno circa 22 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 16 gradi. I venti soffieranno moderatamente da nord, con velocità tra 15 e 20 chilometri orari, rendendo i mari leggermente mossi lungo la costa tirrenica. Domenica potrebbe verificarsi un miglioramento, con schiarite nel pomeriggio e venti in diminuzione.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

A Catania si prevede un sabato nuvoloso con possibili piogge sparse nella mattinata. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 25 gradi, mentre domenica si prevedono cieli più sereni. Il vento soffierà da sud-est, con velocità fino a 25 chilometri orari, influenzando leggermente le condizioni del mare che risulterà mosso, soprattutto nella zona orientale.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

Ad Agrigento il fine settimana sarà caratterizzato da nuvolosità variabile, con rischio di rovesci durante la giornata di sabato. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi, con venti moderati provenienti da nord-est, che porteranno un lieve calo termico. Il mare sarà mosso, specialmente lungo il tratto di costa meridionale.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

A Caltanissetta il sabato sarà caratterizzato da un cielo coperto e possibilità di piogge, con temperature che varieranno tra i 14 e i 18 gradi. Domenica si prevede una ripresa, con tempo sereno e temperature massime fino a 21 gradi. I venti soffieranno da sud-est e saranno moderati, con mari generalmente poco mossi nella zona meridionale.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

Enna, situata nell’entroterra siciliano, vedrà un sabato grigio con possibilità di piogge leggere, in un contesto di temperature che andranno dai 12 ai 20 gradi. Domenica sarà più serena, con nuvolosità in diminuzione. I venti soffieranno deboli da nord, senza particolari effetti sulle condizioni generali​.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

Messina vivrà un weekend di condizioni meteo instabili, con piogge intermittenti previste per sabato. Le temperature varieranno tra 19 e 25 gradi. Domenica sarà più asciutta, con ampie schiarite nella seconda parte della giornata. I venti soffieranno principalmente da nord-ovest, con raffiche che potrebbero superare i 30 chilometri orari nello Stretto, rendendo il mare mosso o localmente molto mosso.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

Nel weekend, la provincia di Ragusa vedrà condizioni meteorologiche instabili. Sabato saranno possibili precipitazioni sporadiche, con temperature che oscilleranno tra i 15 e i 18 gradi. Domenica si prevede un miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi e temperature leggermente più elevate, fino a 20 gradi. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-ovest, e il mare sarà poco mosso lungo le coste.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024

A Siracusa, il sabato sarà caratterizzato da nubi dense e qualche rovescio sparso, mentre le temperature si manterranno tra i 18 e i 26 gradi. Domenica ci sarà un miglioramento con prevalenza di cieli sereni. I venti soffieranno da sud-est e saranno moderati, rendendo il mare mosso, specialmente nelle zone più esposte del Mar Ionio.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024:

A Trapani, sabato vedrà condizioni di maltempo con piogge sparse e vento forte da nord-est, che porterà un peggioramento del moto ondoso. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 23 gradi. Domenica, invece, si prevede un miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi e venti in attenuazione. I mari saranno ancora mossi, ma tenderanno a calmarsi nel corso della giornata.

LE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA IN SICILIA E IN ITALIA: VISITA LA SEZIONE