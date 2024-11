Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 2 e 3 novembre 2024

Le condizioni in tutte le città dell'Isola

Nel fine settimana del 2 e 3 novembre, il meteo in Sicilia sarà interessato da un clima prevalentemente stabile e soleggiato grazie alla persistenza di un anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Le condizioni meteo sono generalmente favorevoli, con l’arrivo di aria mite, anche se localmente si potranno osservare addensamenti nuvolosi soprattutto nelle zone montane, ma senza fenomeni significativi di pioggia. Le condizioni stabili sono previste grazie a una leggera anomalia anticiclonica che, secondo l’Aeronautica Militare, interessa il sud Italia in questa prima parte di novembre

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Per quanto riguarda le temperature, il clima sarà mite e superiore alle medie stagionali. Le massime nelle principali località della costa toccheranno i venticinque gradi, con punte di ventisei gradi nelle zone di Palermo e Catania. Sulle coste settentrionali, come il messinese, i valori si manterranno intorno ai ventitré-ventiquattro gradi, mentre nell’entroterra montuoso, come a Enna e nelle Madonie, si prevedono massime sui venti gradi. Le minime notturne si aggireranno attorno ai quattordici-diciassette gradi nelle aree costiere e tra i dieci e i dodici gradi nelle zone interne più elevate

Mari e venti

Per quanto riguarda le condizioni marine, i mari intorno alla Sicilia saranno generalmente poco mossi, con qualche tratto mosso soprattutto a largo delle Isole Pelagie e nel Canale di Sicilia, dove i venti da nord e nord-est potrebbero raggiungere una velocità di circa dieci-dodici chilometri orari. Nel Tirreno e nello Ionio, i venti saranno prevalentemente deboli da nord-ovest, intorno ai quattro-sette chilometri orari, mantenendo il mare quasi calmo, ideale per le attività marittime​

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Palermo e nei dintorni, il weekend sarà caratterizzato da cieli sereni o solo lievemente nuvolosi, con temperature diurne che raggiungeranno i 24 gradi, mentre le minime scenderanno intorno ai 17 gradi. I venti soffieranno prevalentemente da nord-est, con velocità intorno ai 6 chilometri orari, garantendo una sensazione di freschezza senza turbare la tranquillità climatica. Il mare sarà poco mosso, perfetto per attività costiere e marittime.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

La Piana di Catania vedrà condizioni simili, con cielo sereno e temperature massime sui 26 gradi, leggermente più alte rispetto al resto dell’isola, con minime di circa 18 gradi. I venti soffieranno moderatamente da nord-est a circa 5 chilometri orari, mantenendo una situazione di calma per le attività all’aperto. Anche qui il mare sarà poco mosso, favorevole per chi desidera trascorrere il weekend vicino alla costa.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Agrigento avrà un clima soleggiato, con cieli prevalentemente sereni e temperature tra i 22 e i 25 gradi. Le brezze leggere provenienti da sud-ovest, di circa 4 chilometri orari, accompagneranno un mare tranquillo e ideale per le escursioni costiere. Le condizioni favorevoli rendono la provincia un’opzione piacevole per il turismo e le attività all’aperto.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Caltanissetta avrà giornate di sole pieno con temperature intorno ai 22 gradi nelle ore diurne e minime di 13 gradi. I venti saranno deboli, da nord-est, creando un contesto stabile e gradevole anche nell’entroterra.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

In provincia di Enna il clima sarà soleggiato ma leggermente più fresco, con massime sui 18 gradi e minime intorno ai 12 gradi. I venti leggeri da nord e l’assenza di umidità garantiscono giornate gradevoli anche per le aree interne.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Messina e nella zona dello Stretto, il clima sarà sereno e stabile, con temperature tra i 18 e i 23 gradi. I venti soffieranno leggermente da nord-est a circa 4 chilometri orari, e il mare sarà calmo. La tranquillità del mare e le temperature miti sono perfette per visitare le zone costiere e ammirare lo stretto.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

Ragusa vede un clima sereno con temperature comprese tra 14 e 19 gradi, ideali per escursioni all’aperto. I venti soffieranno lievemente da nord-est, e il mare sarà calmo, perfetto per chi vuole esplorare la costa ragusana.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024

A Siracusa, il tempo si manterrà sereno o leggermente nuvoloso con temperature diurne intorno ai 24-25 gradi e minime di 17 gradi. I venti soffieranno da nord-est a circa 7 chilometri orari, assicurando un clima ideale per godersi l’area costiera. Anche qui il mare sarà poco mosso, perfetto per le uscite in barca o il relax sulla spiaggia.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 2 e 3 novembre 2024:

A Trapani, il fine settimana promette tempo stabile con sole e qualche lieve velatura. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi, mentre i venti da nord-ovest soffieranno leggeri a circa 5 chilometri orari. Il mare sarà calmo, una buona notizia per chi pianifica attività in mare aperto o escursioni sulle isole Egadi.

LE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA IN SICILIA E IN ITALIA: VISITA LA SEZIONE