Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 21 e 22 dicembre 2024

Quali saranno le condizioni città per città

Nel fine settimana del 21 e 22 dicembre 2024, il meteo in Sicilia sarà interessato da condizioni meteorologiche variabili, con differenze significative tra le diverse province.

Sabato 21 dicembre, si prevedono cieli parzialmente nuvolosi su gran parte dell’isola, con possibilità di rovesci isolati, in particolare nelle zone settentrionali e orientali. Domenica 22 dicembre, è atteso un miglioramento, con ampie schiarite e condizioni più stabili.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature massime oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 5 e i 9 gradi. Nelle aree interne e collinari, le temperature potrebbero risultare leggermente più basse, soprattutto durante le ore notturne.

Mari e venti

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali, con intensità variabile. In particolare, nelle zone costiere settentrionali, come il litorale messinese tirrenico, sono previsti venti da nord con velocità di circa 11 chilometri orari, accompagnati da un mare mosso con onde di circa 1,1 metri.

Nella zona di Pantelleria, nel Canale di Sicilia, i venti da nord-nord-est raggiungeranno i 42 chilometri orari, con mare molto mosso e onde fino a 2 metri. Anche al largo di Malta, nel Mar di Sicilia, si prevedono venti da nord-est a circa 33 chilometri orari e mare molto mosso con onde di 2,2 metri. Nel settore dello Ionio largo, sono attesi venti da nord-nord-est a 48 chilometri orari, con mare agitato e onde fino a 2,8 metri.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, il cielo di Palermo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime intorno ai 14 gradi e minime di 5 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 22,8 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde fino a 0,5 metri.

Domenica 22 dicembre, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature stabili. I venti continueranno dai quadranti nord-occidentali, mantenendo condizioni di mare poco mosso.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, sono possibili rovesci a Catania, con temperature massime di 17 gradi e minime di 5 gradi. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità tra 14,8 e 21,4 chilometri orari. Il mare varierà da poco mosso a mosso nell’arco della giornata.

Domenica 22 dicembre, il cielo sarà soleggiato, con temperature massime di 16 gradi e minime di 9 gradi. I venti diminuiranno d’intensità, contribuendo a condizioni di mare più calmo.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, ad Agrigento il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 14 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 13,8 chilometri orari. Il mare sarà calmo per tutta la giornata.

Domenica 22 dicembre, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature massime di 17 gradi e minime di 10 gradi. I venti aumenteranno d’intensità, contribuendo a condizioni di mare poco mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, il cielo di Caltanissetta sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 9 gradi e minime di 3 gradi. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 13,8 chilometri orari. Il mare varierà da poco mosso a mosso nell’arco della giornata.

Domenica 22 dicembre, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 9 gradi e minime di 6 gradi. I venti rimarranno moderati, contribuendo a condizioni di mare poco mosso.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime a Enna di 9 gradi e minime di 3 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 13,8 chilometri orari. Non essendo una provincia costiera, non sono previste condizioni marine rilevanti.

Domenica 22 dicembre, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 9 gradi e minime di 6 gradi. I venti rimarranno moderati dai quadranti nord-occidentali.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, sono previsti a Messina uno o due brevi rovesci, con temperature massime di 15 gradi e minime di 11 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 19,3 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde fino a 0,5 metri.

Domenica 22 dicembre, si alterneranno nuvole e sole, con temperature stabili. I venti rimarranno moderati dai quadranti nord-occidentali, mantenendo condizioni di mare poco mosso.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, il cielo di Ragusa sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 14 gradi e minime di 4 gradi. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 13,8 chilometri orari. Il mare sarà calmo per tutta la giornata.

Domenica 22 dicembre, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 12 gradi e minime di 9 gradi. I venti rimarranno moderati, mantenendo condizioni di mare calmo.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024

Sabato 21 dicembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime a Siracusa di 14 gradi e minime di 6 gradi. I venti saranno forti dai quadranti nord-occidentali, con intensità fino a 28,3 chilometri orari. Il mare sarà molto mosso per tutta la giornata, con onde che potrebbero raggiungere i 2 metri.

Domenica 22 dicembre, si prevede un cielo sereno, con temperature massime di 17 gradi e minime di 10 gradi. I venti diminuiranno d’intensità, contribuendo a condizioni di piovosità durante la mattinata, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature rimarranno stabili, con massime di 14 gradi e minime di 7 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, favorendo condizioni di mare calmo anche nella giornata di domenica.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 21 e 22 dicembre 2024:

Sabato 21 dicembre, il cielo di Trapani sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature massime di 15 gradi e minime di 8 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con velocità fino a 18 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde di modesta altezza.

Domenica 22 dicembre, si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse senza rischio di piogge. Le temperature resteranno stabili, con venti deboli che contribuiranno a mantenere il mare poco mosso.

