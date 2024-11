Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 23 e 24 novembre 2024

Nel fine settimana del 23 e 24 novembre 2024, il meteo in Sicilia sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili. Sabato 23 novembre, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte dell’isola, con qualche nube sparsa nelle ore pomeridiane. Domenica 24 novembre, il tempo rimarrà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni significative durante il weekend.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature saranno in linea con le medie stagionali. Le massime oscilleranno tra i 17 e i 20 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 10 e i 14 gradi. Le zone costiere, come Palermo e Catania, registreranno temperature leggermente più alte rispetto alle aree interne. In particolare, a Palermo si prevedono massime intorno ai 19 gradi e minime di circa 13 gradi, mentre a Catania le massime raggiungeranno i 20 gradi con minime di 14 gradi.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, le condizioni saranno generalmente favorevoli. I mari attorno alla Sicilia saranno poco mossi, con altezza delle onde compresa tra 0,5 e 1 metro. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con velocità comprese tra 10 e 20 chilometri orari. In particolare, nel Canale di Sicilia si prevedono venti da ovest-nord-ovest con intensità di circa 15 chilometri orari e mare poco mosso. Nelle zone costiere settentrionali, come il litorale palermitano, i venti saranno deboli da ovest con mare calmo.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Nel fine settimana del 23 e 24 novembre 2024, Palermo godrà di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Sabato 23 novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime intorno ai 19 gradi e minime attorno ai 13 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità comprese tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, ideale per attività nautiche. Domenica 24 novembre, le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 14 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord, e il mare resterà poco mosso.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Catania, il weekend del 23 e 24 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime di circa 22 gradi e minime intorno ai 12 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà calmo, favorendo le attività balneari. Domenica 24 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime di 23 gradi e minime di 13 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli da nord-est, e il mare resterà calmo.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Ad Agrigento, il fine settimana del 23 e 24 novembre 2024 vedrà condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 20 gradi e minime di circa 11 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, ideale per le attività marittime. Domenica 24 novembre, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature massime di 21 gradi e minime di 12 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord, e il mare resterà poco mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Caltanissetta, il weekend del 23 e 24 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo variabile. Sabato 23 novembre, il cielo sarà nuvoloso, con temperature massime di circa 16 gradi e minime intorno ai 9 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 5 e 7 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso. Domenica 24 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con cieli nuvolosi e temperature massime di 19 gradi e minime di 11 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli da nord-ovest, e il mare resterà poco mosso.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

Nel fine settimana del 23 e 24 novembre 2024, Enna sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili. Sabato 23 novembre, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime intorno ai 10 gradi e minime attorno ai 4 gradi. I venti soffieranno deboli da ovest-nordovest, con velocità comprese tra 15 e 35 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso. Domenica 24 novembre, le condizioni rimarranno simili, con cieli prevalentemente soleggiati. Le temperature massime raggiungeranno i 12 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 4 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da ovest-nordovest, e il mare resterà poco mosso.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Messina, il weekend del 23 e 24 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime di circa 21 gradi e minime intorno ai 14 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-est, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà calmo, favorendo le attività nautiche. Domenica 24 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime di 22 gradi e minime di 15 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli da nord-est, e il mare resterà calmo.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Ragusa, il fine settimana del 23 e 24 novembre 2024 vedrà condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 19 gradi e minime di circa 10 gradi. I venti soffieranno deboli da nord, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare sarà calmo, ideale per le attività marittime. Domenica 24 novembre, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature massime di 20 gradi e minime di 11 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord, e il mare resterà calmo.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024

A Siracusa, il fine settimana del 23 e 24 novembre 2024 vedrà condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 22 gradi e minime di circa 13 gradi. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, ideale per le attività marittime. Domenica 24 novembre, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature massime di 23 gradi e minime di 14 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti da nord, e il mare resterà poco mosso.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 23 e 24 novembre 2024:

A Trapani, il weekend del 23 e 24 novembre 2024 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Sabato 23 novembre, il cielo sarà sereno, con temperature massime di circa 20 gradi e minime intorno ai 12 gradi. I venti saranno deboli, provenienti da nord-ovest, con velocità tra 10 e 15 chilometri orari. Il mare si presenterà poco mosso, favorendo le attività nautiche. Domenica 24 novembre, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con cieli sereni e temperature massime di 21 gradi e minime di 13 gradi. I venti continueranno a soffiare deboli da nord-ovest, e il mare resterà poco mosso.

