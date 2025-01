Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025

Le previsioni nell'Isola città per città

Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, il meteo in Sicilia sarà interessato da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, grazie al dominio dell’anticiclone. Tuttavia, non si escludono temporanei passaggi di nubi medio-alte che potrebbero velare il cielo in alcune aree. Le precipitazioni sono assenti, garantendo giornate ideali per attività all’aperto.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature si manterranno miti per il periodo invernale. Le massime oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi, con punte più elevate nelle zone costiere meridionali. Le minime notturne saranno comprese tra i 7 e i 12 gradi, con valori leggermente inferiori nelle aree interne e collinari. Questo scenario termico è superiore alle medie stagionali, offrendo un clima piacevole durante l’intero fine settimana.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, i bacini circostanti la Sicilia presenteranno condizioni generalmente favorevoli. I mari saranno da calmi a poco mossi, con un’altezza delle onde compresa tra 0,1 e 0,5 metri. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con intensità variabile tra 5 e 20 chilometri orari, senza particolari rinforzi previsti. Queste condizioni marine sono ideali per la navigazione e le attività marittime.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Per il fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025, Palermo godrà di condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 25 gennaio, si prevedono cieli parzialmente nuvolosi con temperature massime intorno ai 18 gradi e minime attorno ai 9 gradi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti sud-occidentali, con un’intensità massima di circa 8 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con un’altezza delle onde che potrebbe raggiungere i 0,11 metri.

Domenica 26 gennaio, le condizioni rimarranno stabili, con cieli parzialmente soleggiati. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 9 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti principalmente da sud-ovest. Il mare manterrà condizioni di poco mosso.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, Catania sperimenterà condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 25 gennaio, si prevedono cieli sereni o con qualche nuvola, con temperature massime intorno ai 20 gradi e minime attorno ai 7 gradi. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali, con un’intensità massima di circa 7,8 chilometri orari. Il mare sarà calmo, con un’altezza delle onde che potrebbe raggiungere i 0,17 metri.

Domenica 26 gennaio, le condizioni rimarranno stabili, con cieli parzialmente soleggiati. Le temperature massime raggiungeranno i 19 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 6 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti principalmente da nord-ovest. Il mare manterrà condizioni di poco mosso.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Per il fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025, Agrigento avrà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 25 gennaio, si prevedono cieli parzialmente nuvolosi con temperature massime intorno ai 16 gradi e minime attorno ai 7 gradi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti nord-orientali, con un’intensità massima di circa 12 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con un’altezza delle onde che potrebbe raggiungere i 0,02 metri.

Domenica 26 gennaio, le condizioni rimarranno simili, con cieli nuvolosi e qualche squarcio di sole. Le temperature massime raggiungeranno i 17 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 6 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti principalmente da nord-est. Il mare manterrà condizioni di poco mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Nel cuore della Sicilia, Caltanissetta avrà un fine settimana sereno e fresco. Sabato 25 gennaio i cieli saranno in prevalenza soleggiati, con temperature massime che toccheranno i 14 gradi e minime intorno ai 5 gradi. I venti saranno leggeri, provenienti dai quadranti nord-orientali, con un’intensità di circa 8 chilometri orari.

Domenica 26 gennaio, la situazione meteorologica sarà simile, con cieli sereni e temperature che varieranno tra i 15 gradi di massima e i 4 gradi di minima. I venti continueranno a soffiare deboli, con una leggera variazione nella direzione verso nord. Nel complesso, le giornate saranno ideali per attività all’aperto e per godersi il paesaggio collinare della provincia.

In conclusione, il weekend del 25 e 26 gennaio 2025 vedrà un clima stabile e piacevole su tutta la Sicilia, con venti deboli e mari generalmente calmi. Le condizioni meteo favorevoli renderanno questa fine settimana perfetta per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto o lungo le splendide coste dell’isola.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, Enna, situata nell’entroterra siciliano, godrà di un clima stabile ma fresco. Sabato 25 gennaio si attendono cieli sereni o leggermente velati. Le temperature massime saranno intorno ai 12 gradi, mentre le minime scenderanno fino ai 4 gradi. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali, con un’intensità di circa 9 chilometri orari.

Domenica 26 gennaio, il clima sarà simile, con cieli sereni o leggermente nuvolosi. Le temperature continueranno a oscillare tra i 12 gradi di massima e i 4 gradi di minima. I venti, sempre deboli, cambieranno leggermente direzione, provenendo da ovest. Nonostante la sua posizione lontana dalle coste, l’atmosfera sarà stabile e senza rischio di precipitazioni.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, Messina sperimenterà condizioni meteorologiche variabili. Sabato 25 gennaio, si prevedono cieli da soleggiati a parzialmente nuvolosi, con temperature massime intorno ai 17 gradi e minime attorno ai 12 gradi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti occidentali, con un’intensità massima di circa 12,2 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con un’altezza delle onde che potrebbe raggiungere i 0,8 metri.

Domenica 26 gennaio, le condizioni vedranno una nuvolosità in attenuazione, con cieli parzialmente soleggiati. Le temperature massime raggiungeranno i 17 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 13 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenienti principalmente da ovest. Il mare manterrà condizioni di poco mosso.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Per il fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025, Ragusa vivrà un clima stabile e piacevole. Sabato 25 gennaio si prevedono cieli sereni o con poche nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 6 gradi. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti settentrionali, con un’intensità di circa 10 chilometri orari. Il mare sarà calmo o poco mosso, con onde di lieve entità.

Domenica 26 gennaio, il tempo rimarrà pressoché invariato, con cieli parzialmente soleggiati e temperature simili a quelle del giorno precedente. I venti continueranno a soffiare debolmente, sempre da nord, garantendo un’atmosfera serena e poco ventosa. Il mare resterà poco mosso, con condizioni ideali per le attività all’aperto.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Per il fine settimana del 25 e 26 gennaio 2025, Siracusa godrà di condizioni meteorologiche favorevoli. Sabato 25 gennaio, si prevedono cieli da soleggiati a parzialmente nuvolosi, con temperature massime intorno ai 19 gradi e minime attorno ai 7 gradi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti occidentali, con un’intensità massima di circa 8,1 chilometri orari. Il mare sarà calmo, con un’altezza delle onde che potrebbe raggiungere i 0,33 metri.

Domenica 26 gennaio, le condizioni rimarranno stabili, con cieli parzialmente soleggiati. Le temperature massime raggiungeranno i 19 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 7 gradi. I venti continueranno a essere deboli, provenenti principalmente dai quadranti occidentali, con un’intensità massima di circa 9 chilometri orari. Il mare continuerà a essere calmo, garantendo condizioni ottimali per eventuali attività nautiche o costiere.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025

Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, Trapani registrerà un clima variabile ma generalmente piacevole. Sabato 25 gennaio si attendono cieli parzialmente nuvolosi con temperature massime intorno ai 17 gradi e minime attorno ai 10 gradi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti sud-orientali, con un’intensità che non supererà i 10 chilometri orari. Il mare sarà poco mosso, con onde che non supereranno i 0,5 metri, creando condizioni favorevoli anche per la navigazione.

Domenica 26 gennaio il tempo sarà stabile, con cieli in prevalenza soleggiati. Le temperature oscilleranno tra i 18 gradi di massima e i 9 gradi di minima. I venti si manterranno leggeri, provenendo da sud-est. Anche il mare rimarrà poco mosso, ideale per chi vuole trascorrere del tempo sulle spiagge o praticare sport acquatici.

