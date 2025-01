Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 4 e 5 gennaio 2025

Le previsioni città per città

Nel fine settimana del 4 e 5 gennaio 2025, il meteo in Sicilia sarà interessato da condizioni meteorologiche variabili. Sabato 4 gennaio, si prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’isola, con possibili addensamenti nuvolosi nelle zone interne durante le ore pomeridiane. Domenica 5 gennaio, è atteso un aumento della nuvolosità, specialmente nelle aree occidentali e settentrionali, con possibilità di precipitazioni sparse nel corso della giornata.

Meteo Sicilia: le temperature nel weekend

Le temperature manterranno un andamento tipicamente invernale. Le minime oscilleranno tra 5 e 10 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 14 e 18 gradi, con le punte più elevate nelle zone costiere meridionali. Nello specifico, a Catania sono previste temperature massime intorno a 18 gradi e minime di 6 gradi sabato, e massime di 18 gradi con minime di 9 gradi domenica. A Messina, le massime raggiungeranno i 16 gradi sabato e i 17 gradi domenica, con minime rispettivamente di 11 e 12 gradi.

Mari e venti

Per quanto riguarda mari e venti, il Canale di Sicilia presenterà condizioni di mare mosso, con venti provenienti da nord-ovest intorno ai 15 nodi (circa 28 chilometri orari). Le zone costiere, come Lampedusa e le Isole Pelagie, vedranno venti da nord-nord-est con intensità fino a 16 nodi (circa 30 chilometri orari) e mare mosso. Le temperature dell’acqua si aggireranno intorno ai 17-18 gradi.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

Meteo Palermo, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime intorno ai 16 gradi e minime di circa 5 gradi. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità moderata, mentre il mare sarà poco mosso.

Domenica 5 gennaio, si prevede un aumento della nuvolosità, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una massima di 16 gradi e una minima di 10 gradi. I venti continueranno a provenire da ovest-sud-ovest, con intensità moderata, e il mare rimarrà poco mosso.

Meteo Catania, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 18 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno debolmente da nord-ovest, e il mare sarà calmo.

Domenica 5 gennaio, si prevede una giornata ampiamente soleggiata, con temperature massime di 18 gradi e minime di 9 gradi. I venti rimarranno deboli, provenienti da nord-ovest, e il mare continuerà a essere calmo.

Meteo Agrigento, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 16 gradi e minime di 7 gradi. I venti soffieranno da ovest con intensità moderata, e il mare sarà poco mosso.

Domenica 5 gennaio, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature massime di 19 gradi e minime di 4 gradi. I venti continueranno a provenire da ovest, con intensità moderata, e il mare rimarrà poco mosso.

Meteo Caltanissetta, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 11 gradi e minime di 4 gradi. I venti soffieranno da ovest con intensità moderata.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà da soleggiato a parzialmente nuvoloso, con temperature massime di 13 gradi e minime di 7 gradi. I venti continueranno a provenire da ovest, con intensità moderata.

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle altre province

Meteo Enna, che tempo farà che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 11 gradi e minime di 4 gradi. I venti soffieranno da ovest con intensità moderata.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà da soleggiato a parzialmente nuvoloso, con temperature massime di 13 gradi e minime di 7 gradi. I venti continueranno a provenire da ovest, con intensità moderata.

Meteo Messina, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, sono previsti uno o due brevi rovesci, con temperature massime di 16 gradi e minime di 11 gradi. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità moderata, e il mare sarà poco mosso.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 17 gradi e minime di 12 gradi. I venti proverranno da ovest-sud-ovest con intensità moderata, e il mare continuerà a essere poco mosso.

Meteo Ragusa, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà parzialmente soleggiato, con temperature massime di 14 gradi e minime di 6 gradi. I venti soffieranno da ovest con intensità moderata, e il mare sarà poco mosso.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà ampiamente soleggiato, con temperature massime di 15 gradi e minime di 7 gradi. I venti continueranno a provenire da ovest, con intensità moderata, e il mare rimarrà poco mosso.

Meteo Siracusa, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà sereno, con temperature massime di 16 gradi e minime di 9 gradi. I venti soffieranno debolmente da ovest, e il mare sarà calmo.

Domenica 5 gennaio, si prevede una giornata serena, con temperature massime di 16 gradi e minime di 9 gradi. I venti rimarranno deboli, provenienti da ovest, e il mare continuerà a essere calmo.

Meteo Trapani, che tempo farà nel weekend del 4 e 5 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio, il cielo sarà sereno, con temperature massime di 17 gradi e minime di 8 gradi. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest con intensità moderata, e il mare sarà poco mosso.

Domenica 5 gennaio, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime di 17 gradi e minime di 12 gradi. I venti proverranno da ovest-nord-ovest con intensità moderata, e il mare continuerà a essere poco mosso.

