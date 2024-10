Meteo Sicilia: le previsioni del fine settimana del 5 e 6 ottobre 2024

Che tempo fa in tutte le città

Le previsioni meteo per la Sicilia nel weekend del 5 e 6 ottobre 2024 indicano condizioni variabili con tendenze al miglioramento. Sabato 5 ottobre, il tempo sarà generalmente stabile su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Meteo Sicilia: temperature in calo

Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nei valori minimi, ma rimarranno comunque miti, con massime intorno ai 25-27 gradi lungo le coste. La zona settentrionale, tuttavia, potrebbe vedere qualche addensamento nuvoloso nelle prime ore della giornata, senza fenomeni significativi​.

Situazione mari e venti nel weekend

Per quanto riguarda la situazione dei mari e dei venti, il meteo in Sicilia prevede venti moderati provenienti dai quadranti occidentali, con intensità variabile tra i 15 e i 30 chilometri orari. I mari saranno prevalentemente mossi, in particolare lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola. Il Mar Ionio, inizialmente mosso, vedrà un progressivo calo del moto ondoso, mentre il Canale di Sicilia e il Tirreno rimarranno più agitati​.

Meteo Sicilia: che tempo fa domenica

Domenica 6 ottobre, il tempo rimarrà stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della Sicilia, ad eccezione di qualche nube passeggera nelle zone interne. Il meteo in Sicilia presenterà venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti occidentali, con mari ancora mossi o molto mossi lungo le coste meridionali e occidentali.ù

Meteo Sicilia: che tempo farà nelle singole province

Come si presenterà il meteo in Sicilia nelle principali città dell’Isola. Di seguito le previsioni per tutte le province: da Palermo a Trapani, tutti i capoluoghi della Regione.

