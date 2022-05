Meteo, in Sicilia weekend di temporali: allerta gialla su tutta la regione

"Un ciclone tra l'Algeria e l'Isola porta instabilità su tutta Italia"

Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo in Sicilia. Dopo le forti raffiche di vento di scirocco che hanno travolto gran parte dell’Isola, arriveranno le piogge. Secondo gli esperti de ilmeteo.it “un ciclone collocato tra l’Algeria e la Sicilia sarà il responsabile di una lunga fase instabile. Si verificheranno piogge e locali temporali da Nord a Sud fino al weekend”. Il bel tempo e le temperature calde degli ultimi giorni, dunque, si allontanano, lasciando il posto a temperature in calo e possibili temporali che già nella giornata di ieri hanno fatto scattare l’allerta gialla sull’Isola per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi in tutta la regione.

Le previsioni

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e venti localmente forti dai quadranti orientali con rinforzi da sud-est, in rotazione da ovest nel pomeriggio.