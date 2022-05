Notte di forte vento e incendi: alberi caduti e danni a Palermo FOTO

Fiamme a Pioppo, Monreale e Cefalù

Dopo gli incendi nella provincia di Trapani, il vento ha provocato danni e disagi da un capo all’altro del Palermitano. E’ stata una notte movimentata per i vigili del fuoco, che hanno effettuato circa quaranta interventi: al centralino del comando provinciale sono arrivate decine di segnalazioni per cartelloni pubblicitari pericolanti, alberi finiti sull’asfalto, pali dell’illuminazione a rischio. In via Benedetto Baldi, ad esempio, le forti raffiche di vento hanno provocato il cedimento di un albero, finito su un’auto: “Fate massima attenzione al vento di queste ore – si legge su un post pubblicato dal gruppo “Quartiere Villa Tasca” – ecco gli effetti non soltanto delle mancate potature, ma anche della mancanza di controlli sullo stato degli alberi in zona”.

Gli interventi a Palermo

Il forte vento di scirocco ha anche spezzato un albero nella centralissima via Libertà, a pochi metri dal Giardino inglese e in via Catania: in entrambi i casi i tronchi sono finiti sulle auto parcheggiate. E’ successo anche in via Pitrè, dove il traffico risulta già rallentato dalle prime ore del mattino. Cartelloni sono stati messi in sicurezza in corso Calatafimi, via Lincoln e in diversi tratti di viale Regione Siciliana. Diversi roghi, alcuni dei quali di origine dolosa, sono divampati nella zona di Monreale, Pioppo, Cefalù, a Bagheria sul Monte Catalfano e a Termini Imerese. Questa mattina per spegnere definitivamente le fiamme si attende l’arrivo dei canadair.

Fuoco e paura nel Trapanese

Nella giornata di ieri gli incendi si sono invece verificati sulla montagna di Erice e tra Trapani e Paceco: le fiamme hanno raggiunto la funivia e hanno reso necessaria l’evacuazione di diverse abitazioni. In contrada Xitta il rogo ha coinvolto anche un mobilificio.

Eolie isolate

E oggi le previsioni non sono delle migliori: la protezione civile ha infatto diffuso per le prossime ore un avviso di allerta gialla, valido fino alla mezzanotte, per il rischio idrogeologico e idraulico. Isolate le Eolie: il forte vento di scirocco ha infatti provocato lo stop ai collegamenti. Le raffiche hanno raggiunto anche i 50 chilometri orari. Aliscafi e navi hanno sospeso tutte le corse di linea con la terraferma. Violente mareggiate si sono abbattute sulle sette isole.