Meteo, i temporali si spostano verso il Centro Sud ma il weekend è salvo

Sabato e domenica le temperature risaliranno grazie all'anticiclone africano

ROMA – I temporali si stanno spostando dal Nord fino al Centro Sud, accompagnati in alcuni casi anche da venti forti, ma nel fine settimana è previsto sole su tutta la penisola ed è atteso l’anticiclone africano, con temperature fra 33 e 34 gradi. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

Venerdì 3 luglio, il fronte temporalesco si sposterà velocemente verso le regioni centro-meridionali, colpendo inizialmente il basso Lazio per poi estendersi a Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Possibili fenomeni intensi, in particolare su Calabria e Sicilia. Al Nord prevalenza di tempo stabile e soleggiato.

Il meteo per il weekend

Per sabato 4 e domenica 5 luglio, si prevede sole su tutta Italia, con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi. Oltre ad una maggior stabilità atmosferica, è atteso un generale aumento delle temperature con punte massime di 33-34°C in molte città.

Nel dettaglio

Venerdì 3: al Nord sole e caldo in aumento; al Centr: sole, acquazzoni su basso Lazio e Sardegna meridionale; al Sud temporali a carattere irregolare, specie sui settori tirrenici.

Sabato 4: al Nord stabile e soleggiato; al Centro sole; al Sud soleggiato, venti intensi dai quadranti settentrionali.

Domenica 5: al Nord sole e caldo in aumento; al Centro stabile e soleggiato ovunque; al Sud: soleggiato, venti da nord.