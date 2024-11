Meteo, una nuova perturbazione atlantica fa rotta verso l’Italia

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Torna qualche pioggia nelle prossime 48 ore sospinta da venti meridionali. Una nuova perturbazione atlantica sta per investire l’Italia. E’ quanto afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando “questo peggioramento del tempo interesserà soprattutto la Liguria e la Lombardia, mentre mercoledì toccherà al Nordest, specie al primo mattino”.

Le precipitazioni potranno risultare a tratti moderate sulla riviera di levante e a livello locale sul resto del Nord. Un modesto peggioramento è atteso anche in Toscana, specie sui settori settentrionali e più blando sul resto del Centro. Le regioni meridionali invece saranno in gran parte escluse dal transito instabile e soltanto in Campania ci potranno essere alcune piogge, perlopiù deboli e intermittenti. Giovedì, invece, sarà una giornata di transizione col ritorno della nebbia su pianura e valli e rare precipitazioni, il tempo però sarà destinato a peggiorare nuovamente.

Da venerdì 29, è previsto l’arrivo del grande freddo che farà ingresso sull’Italia dalla Porta della Bora e porterà la neve fino in collina sugli Appennini centrali. Il tempo peggiorerà sulle regioni adriatiche e al Sud.

Nel dettaglio: – Martedì 26. Al Nord: cielo spesso coperto, piogge al Nordovest. Al Centro: cielo molto nuvoloso, rare piogge. Al Sud: prevale un tempo stabile. – Mercoledì 27. Al Nord: piogge al Nordest. Al Centro: qualche piovasco sparso. Al Sud: tra nubi e sole. – Giovedì 28. Al Nord: nebbie, cielo poco nuvoloso. Al Centro: tra nebbie e nubi irregolari. Al Sud: locali nebbie, ma bel tempo prevalente.