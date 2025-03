Meteo, weekend con il maltempo al Nord: sole e temperature gradevoli al Sud

L'Italia sarà, dunque, spaccata in due

ROMA – Sarà un fine settimana di maltempo, specie al Centro-Nord, con piogge e temporali già dalle prossime ore. È quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it confermando l’arrivo di un’intensa perturbazione dal Portogallo e dalla Spagna.

“Solo in Sicilia – afferma – staremo decisamente bene con massime fino a 28°C nonostante qualche velatura attesa domenica, associata anche alla sabbia del deserto spinta dallo Scirocco”.

Il vento da sud-est soffierà almeno fino a lunedì con temperature minime in forte aumento, cieli a tratti giallognoli e mari mossi con mareggiate sulle coste esposte.

Nelle prossime ore sono previste piogge in intensificazione in Liguria dove in serata saranno anche forti specie sul Ponente. I fenomeni si estenderanno in nottata su gran parte del nordovest con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri e verso la Toscana con possibili nubifragi.

Sabato il fronte si sposterà lentamente verso levante e piogge e rovesci colpiranno a macchia di leopardo quasi tutto il centronord con una nuova fase più intensa durante la notte.

Domenica inizierà con il maltempo tra Liguria e Toscana e sull’Alto Piemonte con precipitazioni anche abbondanti. Complici i venti miti ed umidi di Scirocco le temperature saranno miti un pò ovunque.

Nel dettaglio

Venerdì 21. Al Nord: nubi via via più diffuse, piogge forti dalla sera su Liguria e Piemonte. Al Centro: cielo coperto in Toscana, nubi sparse altrove. Al Sud: poco nuvoloso.

Sabato 22. peggiora con piogge via via più diffuse. Al Centro: piogge diffuse, forti in nottata. Al Sud: tante nuvole, caldo in Sicilia.

Domenica 23. Al Nord: piogge sparse e neve sulle Alpi. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: variabile con qualche scroscio, caldo in Sicilia. – Tendenza: altre piogge anche nella nuova settimana.