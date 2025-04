Meteo, weekend dai due volti: sabato sarà primavera da domenica torna l’inverno

Si registrerà un crollo delle temperature e pioggia sparsa

ROMA – Un weekend a cavallo tra primavera ed inverno, domenica crollo delle temperature anche di 10 gradi e fino al 10 aprile per una nuova discesa polare dalla Russia. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore – afferma – avremo ancora condizioni primaverili con prevalenza di sole, sabato temperature massime fino a 25°C da Nord a Sud. Ma domenica mattina cambierà tutto: il nocciolo russo colmo di aria fredda di origine polare provocherà dapprima rovesci tra basso Veneto ed Emilia Romagna poi verso tutte le regioni adriatiche centrali già in mattinata. Entro il tardo pomeriggio alcuni acquazzoni a macchia di leopardo bagneranno gran parte del Sud e del Centro Italia, mentre al Nord si prevedono solo locali scrosci in spostamento dal Nord-Est verso il Nord-Ovest. Si tratterà di fenomeni isolati al Nord e non particolarmente diffusi nemmeno al Centro-Sud, ma localmente assumeranno carattere temporalesco con possibili grandinate e colpi di vento”.

“La nota più importante di questo cambiamento di stagione, dalla primavera all’inverno in poche ore – sottolinea Sanò – sarà la drastica diminuzione delle temperature: nell’arco di 24 ore tutto il Paese registrerà un calo di 10°C sia nei valori massimi sia nei valori minimi. L’inizio della nuova settimana vedrà tempo instabile sulle isole maggiori e la Calabria, con gelate tardive lunedì e martedì previste in Pianura Padana e su alcuni fondovalle del Centro”.

Nel dettaglio

Venerdì 4. Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: tutto sole. Al Sud: occasionali temporali pomeridiani.

Sabato 5. Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: tutto sole. Al Sud: in prevalenza soleggiato.

Domenica 6. Al Nord: arriva l’aria fredda russa, locali rovesci e calo termico. Al Centro: peggiora con temporali e grandinate. Al Sud: entro sera temporali con grandine, calo termico. Tendenza: nuova discesa polare dalla Russia, temperature sotto la media del periodo fino al 10 aprile.