Miccichè spariglia le carte: “La presidenza spetta a Forza Italia”

Prende quota l'ipotesi Minardo. Oggi pomeriggio il vertice della coalizione.

PALERMO – Il vertice del centrodestra siciliano si preannuncia più movimentato del previsto. Poche ore prima dell’inizio della riunione ci pensa il solito Gianfranco Miccichè a mettere un po’ di pepe e sparigliare le carte. “La corsa verso Palazzo d’Orléans spetta a Forza Italia. Altrimenti siamo pronti anche a correre da soli”, ha detto Gianfranco Miccichè a Repubblica.it. Gli azzurri presenteranno oggi una rosa di nomi che dovrebbe comprendere la deputata siracusana Stefania Prestigiacomo, la manager Barbara Cittadini e lo stesso coordinatore azzurro.

Dall’elenco, però, Miccichè elimina il proprio. “Per fare il presidente della Regione – afferma il presidente dell’Ars, 68 anni – c’è bisogno di una forza che purtroppo non ho più”. Che cosa nascondono le dichiarazioni last minute del Vicerè berlusconiano? Forse sono un tentativo di allontanare le voci insistenti che da questa mattina si rincorrono nei palazzi che contano: un patto di ferro tra azzurri e leghisti che prevede Nino Minardo candidato alla Presidenza e il coordinatore azzurro riconfermato alla guida di Sala D’Ercole. Un progetto per altro svelato in mattinata dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Le indiscrezioni che filtravano da questa mattina poggiavano su un solido argomento: la corsa della forzista Letizia Moratti alla guida della regione Lombardia. Ipotesi che in effetti rimescolerebbe le carte anche a queste latitudini.

Tuttavia, la “pazza idea” ha ricevuto a stretto giro uno stop dal leader del Carroccio Matteo Salvini. “Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra mi auguro che nessuno divida il centrodestra”, ha detto a margine della visita ad un canile di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva della candidatura di Letizia Moratti in vista delle elezioni regionali del 2023. “Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C’è un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana – ha ribadito- per me squadra che vince non si cambia”.