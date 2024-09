Migliaia di assegni di inclusione sospesi, Saverino: è allarme sociale

L'interrogazione della deputata regionale del Pd

PALERMO – “Migliaia di famiglie si sono viste sospendere l’assegno di inclusione per disservizi dei Centri per l’impiego in Sicilia, in particolare a Palermo. Quali sono le cause della sospensione? L’organizzazione dei Centri per l’impiego regionali sono in grado di gestire le procedure previste dalla legge? Quali iniziative si intendono assumere per trovare una soluzione?”.

Queste, in sintesi, le domande poste dalla deputata del Pd all’Ars, Ersilia Saverino, in un’interrogazione parlamentare all’assessore per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro della Regione siciliana. “Questa situazione sta generando grande allarme sociale e si sono anche registrati momenti di tensione negli uffici del Centro per l’impiego di Palermo, preso d’assalto da centinaia di persone, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. – dice -. La procedura è complessa e richiede la massima efficienza da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti, la Regione sta facendo la sua parte?”.