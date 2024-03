Le migliori 10 serie TV di Amazon Prime Video: Hunters

I migliori titoli da non perdere

Ambientata nel 1977, Hunters segue un gruppo diversificato di cacciatori di nazisti che vivono a New York. Scoprono che centinaia di ex ufficiali nazisti stanno complottando per instaurare un Quarto Reich negli Stati Uniti. Il gruppo, guidato da Meyer Offerman (interpretato da Al Pacino), un sopravvissuto all’Olocausto, include personaggi unici. Un’esperta di segnali anch’essa sopravvissuta all’Olocausto, un veterano del Vietnam, e una truffatrice.

Insieme, cercano di sventare i piani dei nazisti, trovandosi di fronte a dilemmi morali e sfide etiche. La serie è stata lodata per la sua audace mescolanza di storia e finzione, nonché per la sua riflessione sui temi della giustizia e della vendetta​​.



