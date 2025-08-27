Migranti, soccorsi 3 barconi: sono sbarcati in 154 a Lampedusa

Intanto, il ministro Adolfo Urso è nell'isola per una visita

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono andati avanti durante la notte gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Tre le imbarcazioni soccorse dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria di porto, in tutto 154 le persone giunte a molo Favarolo.

Sbarchi a Lampedusa

I 65 bengalesi, egiziani e pakistani, che erano a bordo del barcone di 12 metri agganciato dalle Fiamme gialle, hanno riferito d’essere partiti da Abu Khammas in Libia, pagando 6 mila euro a testa.

Stesso posto di partenza per i 36 sudanesi, algerini e bengalesi soccorsi dalla motovedetta Cp324, mentre i 53 eritrei, siriani, somali e sudanesi salvati sempre dalla guardia costiera hanno raccontato d’essere salpati da Zuara in Libia, dopo aver pagato 4 mila dollari a testa.

Tutti sono stati portati all’hotspot dove all’alba c’erano 754 ospiti. Dopo il trasferimento di ieri sera di 320 migranti già giunti a Porto Empedocle, per metà mattinata è previsto lo spostamento con il traghetto di linea di altre 251 persone. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 16 approdi con un totale di 788 migranti.

Salvata una donna incinta

A quanto risulta, una donna incinta e un minore sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. Con la motovedetta sono stati invece evacuati altri 4 minori che facevano parte dello stesso nucleo familiare del ragazzo sudanese portato sulla maggiore delle isole Pelagie con mamma e fratello.

Il ministro Urso incontra il sindaco di Lampedusa

Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato a Lampedusa. Ad accoglierlo all’aeroporto, il sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino. La visita di cortesia del ministro di Fratelli d’Italia è “un segno di riconoscimento a Lampedusa per il lavoro fatto sul fronte dell’emigrazione e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio”.

Urso ha aiutato l’amministrazione comunale affinché Lampedusa riuscisse ad ospitare, il prossimo 27 settembre, l’anteprima del gran tour “La vita è adesso” di Claudio Baglioni.