 Milano, travolta una coppia: morto il marito, grave la moglie
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Antony Josue incidente
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Negativo ad alcol e droga, il conducente è sotto choc
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

MILANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove una coppia di anziani è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo, 76 anni, è morto all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni dopo essere stato trasportato in condizioni disperate.

La moglie è stata invece ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’auto guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e stava procedendo in direzione del centro quando, all’incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che attraversavano la carreggiata.

Le condizioni della coppia sono apparse subito critiche. Il conducente è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed è stato accompagnato in stato di choc in ospedale.

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