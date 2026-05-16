Negativo ad alcol e droga, il conducente è sotto choc

MILANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove una coppia di anziani è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo, 76 anni, è morto all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni dopo essere stato trasportato in condizioni disperate.

La moglie è stata invece ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’auto guidata da un uomo italiano del 1966, proveniva da via Chiese e stava procedendo in direzione del centro quando, all’incrocio con via Vizzola, ha travolto i due pedoni che attraversavano la carreggiata.

Le condizioni della coppia sono apparse subito critiche. Il conducente è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed è stato accompagnato in stato di choc in ospedale.