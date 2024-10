Milazzo: “Bilancio, traguardo significativo con l’approvazione”

Le dichiarazioni del presidente della Commissione

PALERMO- “L’approvazione della quarta variazione di bilancio rappresenta un traguardo significativo per il nostro comune, permettendoci di investire in somme strategiche per interventi attesi da tempo e di fondamentale importanza per la nostra comunità”.

“Nello specifico, sono stati previsti i seguenti interventi: 3 milioni di euro, suddivisi in un milione per ciascun anno, saranno destinati in via sperimentale alla pensione integrativa degli agenti della polizia municipale. Questa misura non solo valorizza il lavoro svolto da questi agenti, ma contribuisce a garantire un futuro più sereno e dignitoso per coloro che vigilano sulla sicurezza dei cittadini”.

“4,3 milioni di euro saranno dedicati al potenziamento della rete fognaria, con interventi mirati in aree critiche come La Cala, via Castelforte e l’Arenella. Questi lavori sono essenziali per migliorare le infrastrutture e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”.

“670 mila euro verranno investiti per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro, un aspetto cruciale per proteggere la salute dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro adeguate. Infine, circa 392 mila euro saranno destinati al sostegno delle manifestazioni culturali”.

“Desidero riconoscere il contributo costruttivo dei gruppi di minoranza presenti in commissione e in aula, il lavoro svolto dai gruppi di maggioranza, la cui determinazione ha garantito l’approvazione del provvedimento e tengo a sottolineare la presenza e il voto favorevole del presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo che ha giocato un ruolo chiave in questo processo”.

Così, in una nota, il presidente della commissione bilancio del comune di Palermo, Giuseppe Milazzo