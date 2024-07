Milazzo, incidente allo svincolo: ci sono dei feriti nell’impatto

Le prime ricostruzioni del grave sinistro

MILAZZO (MESSINA)- Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi dell’uscita dello svincolo di Milazzo in direzione Messina. Secondo le prime informazioni, ci sono due feriti gravi.

Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura del tratto autostradale per permettere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Stradale per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso.

Per garantire un rapido intervento e la massima assistenza ai feriti, è stato richiesto l’atterraggio dell’elisoccorso direttamente sulla carreggiata. Questa decisione ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale, causando disagi al traffico ma garantendo la possibilità di prestare immediatamente le cure necessarie ai coinvolti.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno lavorando per capire le cause che hanno portato al grave sinistro e per fornire un quadro più chiaro dell’accaduto.